Rapport mensuel sur la stratégie obligataire mondiale

Que vous soyez en quête de revenu, de diversification, de protection de votre capital ou de rendement total, nos équipes mondiales de gestion obligataire vous offrent les stratégies, l’envergure et la flexibilité nécessaires pour réaliser vos objectifs.

Nous réunissons plus de 200 spécialistes de la gestion obligataire qui investissent dans les différentes régions, les différents styles de gestion et les différentes structures de capital. Leur expertise couvre le spectre complet des marchés de taux et inclut le crédit, les taux et les devises.

313,72 milliards de dollars d’actifs obligataires sous gestion

Plus de 45 ans d’expérience de l’investissement sur les marchés obligataires

Source : Invesco au 31 décembre 2022