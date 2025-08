Si vous faites partie des millions de personnes dans le monde qui envisagent de plonger dans l’univers des fonds négociés en bourse (ETF), voici ce que vous devez savoir.

Que sont les ETF et que font-ils ?

Vous pouvez acheter ou vendre un ETF tout comme des actions d’une société, c’est-à-dire à tout moment pendant la période de négociation de la journée. Ils sont particulièrement populaires en raison de leur faible coût et leur exposition diversifiée notamment aux actions, obligations et matières premières, et ce parfois via un seul investissement.

Plutôt que de faire appel à un tiers pour tenter de devancer le marché, la plupart des ETF adoptent une approche passive. Ils tentent de répliquer la performance d’un indice spécifique, tel que l’indice FTSE 100 au Royaume-Uni ou l’indice S&P 500 aux États-Unis.

En théorie, vous pouvez acheter vous-même des actions de chaque société d’un indice. Mais ce serait difficile et coûteux. Opter pour une solution sur mesure est beaucoup plus simple et plus économique. Par exemple, si vous êtes optimiste quant au marché britannique, l’achat d’une seule action dans un ETF FTSE 100 vous offre immédiatement une participation dans la fortune des 100 plus grandes entreprises.

Comment ils procèdent

Les ETF suivent les indices de référence (paniers d’actions) de différentes manières.

Certains utilisent la réplication « physique », en achetant des actions dans l’ensemble ou un échantillon représentatif des sociétés d’un indice. En termes de fonctionnement, ils sont souvent très similaires à l’indice de référence qu’ils suivent.

Les ETF physiques se développent sur les grands marchés où les actions sous-jacentes peuvent être achetées et vendues facilement.

Il arrive que la négociation de ces actions sous-jacentes ne soit pas aussi simple. ETF « synthétiques » ou « basés sur des swaps ».

Au lieu d’acheter les actions sous-jacentes d’un indice, les ETF basés sur des swaps ont recours à un contrat financier appelé « swap » entre l’ETF et une autre partie, généralement une banque, pour bénéficier de la performance de l’indice.

La banque émettant le swap s’engage à faire bénéficier l’ETF de la performance de l’indice moyennant une commission. Cela peut aider un ETF basé sur des swaps à répliquer un indice de manière extrêmement précise, même sur des marchés difficiles.

Bien qu’un ETF physique ressemble beaucoup à l’indice qu’il suit, les actions détenues dans un panier d’ETF basé sur des swaps semblent généralement légèrement différentes.

La valeur de l’ETF est soutenue par le panier, qui est entièrement détenu par le fonds. Le retournement du swap vise simplement à évaluer la performance du panier par rapport à celle de l’indice suivi.

Choisir l’ETF qui vous convient

Le choix entre les structures d’ETF dépend de divers facteurs. Sur certains marchés, les ETF basés sur des swaps peuvent offrir un avantage plus concret à ceux qui sont prêts à accepter un peu plus de complexité et de risque.

Par exemple :

Aux États-Unis, la législation fiscale autorise actuellement les ETF basés sur des swaps domiciliés en Europe qui répliquent les rendements de certains indices boursiers américains pour éviter de payer une retenue à la source sur les dividendes versés par les sociétés de l’indice. Les ETF physiques, en revanche, sont soumis à un taux d’imposition de 15 à 30 % sur ces distributions. Dans ce cas, les ETF basés sur des swaps peuvent surperformer un ETF physique suivant le même indice.

Cela peut s’avérer très utile étant donné que les États-Unis représentent souvent une grande partie d’un portefeuille équilibré. Vous pouvez également en profiter en investissant dans des actions mondiales, car les États-Unis représentent environ 70 % d’un indice tel que l’indice MSCI World.

Sur le marché des actions A chinoises, les ETF basés sur des swaps bénéficient d’une dynamique de marché unique qui pourrait stimuler vos rendements d’investissement. Cela est dû à des restrictions sur la manière dont les investisseurs en dehors de la Chine peuvent accéder au marché et, par conséquent, les ETF d’actions A chinoises basés sur des swaps ont été en mesure de surperformer significativement par rapport aux indices qu’ils répliquent. Le nombre important de sociétés difficiles à négocier dans la plupart des indices des marchés émergents fait également d’elles de bonnes candidates aux ETF basés sur des swaps.

Plus proche de chez vous, vous pourriez être en mesure de réduire vos coûts en utilisant des ETF basés sur des swaps pour accéder aux marchés boursiers britanniques et européens, car ils ne sont pas soumis aux droits de timbre et aux taxes sur les transactions financières qui sont encourus par leurs homologues physiques lorsqu’ils achètent les actions des sociétés sous-jacentes.

Ces gains peuvent être marginaux, mais ils peuvent conduire à un gain beaucoup plus important lorsqu’ils se cumulent.

Points à prendre en compte

En investissant dans des ETF basés sur des swaps plutôt que dans des ETF physiques, vous bénéficier intégralement de la performance de votre portefeuille, sans modifier de façon substantielle votre profil de risque/rendement.

Bien entendu, investir implique toujours des risques de perte de capital. Le plus grand risque avec un ETF exposé à des investissements en actions est la possibilité que les sociétés dans lesquelles le fonds est investi perdent de l’argent. Cela s’applique aussi bien aux ETF physiques qu’aux ETF basés sur des swaps.

L’autre préoccupation concernant les ETF basés sur des swaps est ce que l’on appelle le « risque de contrepartie », c’est-à-dire la probabilité qu’une banque sur laquelle l’ETF s’appuie pour le contrat de swap ne respecte pas ses obligations.

Après tout, en cas de défaillance d’une contrepartie, le contrat de swap devient inutile. À ce stade, l’ETF dépendrait de la valeur des actifs détenus dans son panier.

Comment Invesco atténue-t-elle ce risque de contrepartie ?

Nous n’acceptons que les titres de qualité dans le panier

Nous sommes très sélectifs sur ce qui doit être accepté dans nos paniers. L’objectif est toujours d’inclure des actions faciles à vendre si nécessaire. Les meilleurs fournisseurs d’ETF construisent généralement des paniers au moins aussi bons, voire meilleurs, que ceux de l’indice. Mais ils tirent généralement leur performance du swap, si bien qu’ils dépendent des banques pour les rendements.



Nous sommes allés plus loin en constituant des paniers d’actions de haute qualité, et en les utilisant pour fournir la plupart de nos performances. Nous utilisons le swap uniquement pour affiner les résultats afin de garantir que vous obtenez les rendements indiciels pour lesquels vous avez payé, nous dépendons donc beaucoup moins des banques. Nous réinitialisons fréquemment les swaps

Nous avons réinitialisé les contrats de swap avec nos contreparties, en réglant les différences, si la valeur due à l’une ou l’autre des parties dépasse un faible seuil de déclenchement. Cette pratique assure la stabilité et limite le montant que toute contrepartie de swap peut devoir à l’ETF. Nous évaluons et suivons régulièrement les contreparties de swaps

Chez Invesco, nous appliquons des critères financiers stricts à notre sélection de contreparties.



Une surveillance continue nous permet de nous assurer que les contreparties que nous avons sélectionnées sont suffisamment saines du point de vue financier pour remplir leurs obligations. Par le passé, nous avons retiré des contreparties de notre plateforme lorsque nous avions des inquiétudes concernant leurs perspectives de crédit. Nous avons recours à plusieurs contreparties pour atténuer les risques

Invesco a la possibilité de choisir une seule contrepartie ou un ensemble d’entre elles pour ses contrats de swap d’ETF. Nous privilégions cette seconde option, car le recours à plusieurs contreparties nous permet d’éviter de dépendre de façon excessive d’une seule banque.



Si un ETF dispose, par exemple, de cinq banques fournissant le swap, si l’une d’entre elles ne parvient pas à honorer ses obligations, l’impact financier devrait être beaucoup moins important que si nous ne disposions que d’une seule contrepartie. L’essentiel de la valeur du fonds se trouve dans le panier du fonds

Nos ETF basés sur des swaps possèdent un panier d’actions qui représente l’essentiel de la valeur du fonds. Le seul moment où le fonds est exposé à la contrepartie du swap est lorsque l’indice suivi affiche de meilleures performances que le panier détenu par le fonds.

La connaissance est synonyme de pouvoir

Les ETF physiques et basés sur des swaps peuvent contribuer à des portefeuilles bien diversifiés. Pour faire votre choix entre ces deux options, commencez par les domaines dans lesquels vous souhaitez investir, puis examinez vos options en termes d’ETF. Si un ETF basé sur des swaps est disponible, c’est probablement pour une bonne raison. Y a-t-il des avantages fiscaux ou financiers qui pourraient vous être transférés ?

La popularité croissante des ETF basés sur des swaps démontre que les investisseurs sont prêts à essayer différentes approches sur certains marchés, s’il y a une chance d’obtenir de meilleurs rendements.

Il n’existe pas d’approche unique. Comprendre vos options vous aidera à prendre une décision éclairée lors de la constitution de votre portefeuille, de la manière la plus adaptée à vos préférences et objectifs.