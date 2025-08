Nous utilisons notre expertise de crédit et notre position de leader sur le marché pour offrir aux investisseurs un accès unique à de formidables opportunités d’investissement dans l’univers des prêts garantis seniors. Notre présence sur tous les canaux de distribution signifie que nous sommes toujours actifs sur le marché et nous permet de déceler en amont les opportunités sur le marché primaire et sur le marché secondaire. Enfin, notre positionnement du côté privé confère à nos analystes un avantage informationnel et un avantage en matière d’évaluation et d’exécution de crédit par rapport à nos concurrents.