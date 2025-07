Construisez des “bond ladders” avec les ETF BulletShares

Cette communication marketing s'adresse uniquement aux investisseurs professionnels et aux clients qualifiés/investisseurs avertis. Les investisseurs doivent lire les documents juridiques avant d'investir.

Les « bond ladders » sont des portefeuilles d’obligations avec des dates de maturités (échéances) échelonnées. Au fur et à mesure que les obligations échelonnées arrivent à échéance, le produit peut servir à couvrir un besoin spécifique ou peut être investi dans de nouvelles obligations à échéances plus lointaines. Chaque échéance est en fait un échelon de l'échelle obligataire, en fournissant à l'investisseur le choix de prendre le produit de la vente u de les réinvestir. Le même principe peut être appliqué aux ETF à échéance fixe, comme nous le verrons dans un instant.

Maintenant que nous comprenons les principes de base des échelles obligataires, les avantages potentiels des échelles d'obligations et comment ils peuvent aider les investisseurs.

Titre #2: Quels sont les avantages potentiels des “bond ladders” ?

Les échelles obligataires offrent trois principaux avantages potentiels.

Les échelles obligataires peuvent également permettre à un investisseur de personnaliser la composition de son portefeuille profils d'échéance et de duration ou de sensibilité aux variations des taux d'intérêt en fonction de leurs objectifs financiers.

En conservant les obligations jusqu'à l'échéance, elle peut réduire l'impact de l'évolution des taux d'intérêt - de l'évolution des taux d'intérêt pendant la période de détention de l'investisseur. En tant que telles, les échelles obligataires peuvent fournir avantages potentiels dans un contexte de hausse ou de baisse des taux d'intérêt.

Examinons un peu plus en détail le troisième avantage.

Si les taux d'intérêt augmentent, l'investisseur pourra réinvestir le produit de la vente des obligations arrivant à échéance dans des obligations plus longues avec des rendements plus élevés.

D'autre part, si les taux d'intérêt diminuent, un investisseur peut choisir de ne réinvestir qu'une partie du produit pendant une phase de faible taux du cycle, en attendant de meilleures opportunités à l'avenir.

Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de l'échelonnement des obligations, mais comment cela s'applique-t-il aux ETF BulletShares UCITS ?

Titre #3: Comment les ETF BulletShares peuvent faciliter la création des “bond ladders”

ETF BulletShares à échéance définie peuvent faciliter la création d'un portefeuille échelonné parce qu'ils combinent les avantages des obligations individuelles et des fonds négociés en bourse (ETF)

Comme les obligations individuelles, les BulletShares offrent un potentiel de revenu régulier pour les classes d'actions distribuées, une date de résiliation définie lorsque le produit de l'échéance est versé aux investisseurs et le contrôle de l'échéance du portefeuille. Mais parce que chaque ETF investit dans une sélection d'obligations, ils offrent les avantages de la diversification associés à l'investissement dans les fonds. Et parce qu'il s'agit d'ETF, notre suite peut offrir la liquidité, la transparence et la commodité de l'ETF, le tout à un coût peu élevé.Ils permettent aux investisseurs d'éviter les risques idiosyncratiques potentiels, les coûts de négociation, la recherche et le temps de construction des échelles obligataires en utilisant des centaines d'obligations individuelles.

Nos ETF BulletShares offrent une exposition ciblée aux obligations d'entreprises de qualité en USD et en EUR avec des échéances comprises entre 2026 et 2030.

Quel que soit votre objectif avec votre portefeuille obligataire, Invesco BulletShares, les ETF UCITS d'obligations d'entreprises offrent une solution pratique, solutions rentables pour atteindre vos objectifs de revenus potentiels.

Risques d’investissement

Pour une information complète sur les risques, référez-vous aux documents légaux.

Fluctuation de la valeur : La valeur des investissements et des revenus qu’ils produisent fluctuera. Cela peut être dû en partie à des variations de taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de la valeur du fonds. Il n’y a aucune garantie que les émetteurs de la dette rembourseront les intérêts et le capital à la date de remboursement prévue. Le risque est plus élevé lorsque le fonds est exposé à des instruments de dette à rendement élevé.

Taux d’intérêts : Les variations des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du fonds.

Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut.

Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) : Le fonds vise à investir dans les titres des émetteurs qui gèrent mieux que leurs pairs leur exposition aux ESG. Cela est susceptible d'affecter l’exposition du fonds à certains émetteurs provoquant la renonciation du fonds à certaines opportunités d’investissement. Le fonds peut performer différemment par rapport à d’autres, notamment en sous-performant d'autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans les titres des émetteurs sur le fondement de leur notation ESG.

Concentration : Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur particulier ou être exposé à un nombre limité de positions ce qui peut entraîner de plus grandes fluctuations que pour un fonds plus diversifié.

Maturité : La durée du Fonds est limitée. Le Fonds sera clôturé à la date d'échéance.

Rendements en baisse : Au cours de l'année d'échéance, lorsque les obligations d'entreprise détenues par le Fonds arrivent à échéance et que le portefeuille du Fonds est remplacé par des liquidités et des titres du Trésor, le rendement du Fonds tendra généralement à se rapprocher du rendement des liquidités et des titres du Trésor et pourra donc être inférieur aux rendements des obligations d'entreprise précédemment détenues par le Fonds et/ou aux rendements des obligations d'entreprise en vigueur sur le marché.

Réinvestissement : Les émetteurs de titres de créance (en particulier ceux qui sont émis à des taux d'intérêt élevés) peuvent rembourser le principal avant l'échéance de ces titres de créance. Cela peut entraîner des pertes pour le Fonds sur les titres de créance achetés à prime.

Résiliation anticipée : Le Fonds peut être dissous dans certaines circonstances qui sont résumées dans la section du Prospectus intitulée "Dissolution".



