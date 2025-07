Découvrez les avantages des obligations à haut rendement (high yield) dans votre stratégie obligataire, notamment des rendements potentiellement plus élevés et une corrélation généralement faible avec les obligations « investment grade ». Les obligations à haut rendement constituent l’une de nos principales expertises et nous gérons plus de 8 milliards USD d’obligations à haut rendement pour les investisseurs du monde entier.