Les prix des obligations fonctionnent en général dans le sens inverse des taux d’intérêt. Ainsi, lorsque les taux d’intérêt augmentent, le prix des obligations existantes baisse. Lorsque les taux d’intérêt baissent, le prix des obligations existantes augmente. L’ampleur de la variation de prix dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la durée jusqu’à l’échéance de l’obligation, du niveau de son coupon et de sa fréquence. La sensibilité aux variations de taux d’intérêt peut être calculée et est connue sous le nom de « duration ». Les obligations qui ont des échéances plus longues et des coupons plus faibles, que l’on trouve plus fréquemment dans la catégorie « investment grade », sont plus sensibles aux variations de taux d’intérêt, et les investisseurs doivent en avoir conscience. Mais les obligations d’entreprises et autres obligations « investment grade » auront généralement une sensibilité aux taux d’intérêt plus faible que les obligations d’État équivalentes, grâce à la prime de crédit supplémentaire inclue dans le coupon.