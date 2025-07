Investir dans l’obligataire avec les ETF

L’intérêt des investisseurs pour les solutions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) a fortement augmenté ces dernières années. Dans l’univers obligataire, les investisseurs s’intéressent en premier lieu aux obligations d’entreprise. En plus d’offrir une exposition à des entreprises opérant dans divers secteurs, les ETF indexés sur des obligations d’entreprise offrent une grande variété de choix en termes de maturités, de devises et de qualité de crédit.

Notre gamme d'ETF obligataires ESG d'entreprise inclue notre Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF, qui offre une exposition au crédit de qualité investissement à l'échelle mondiale et en plusieurs devises Notre gamme stratégique d’ETF ESG indexés sur des obligations d’entreprise applique un filtrage permettant d’exclure certains secteurs et entreprises potentiellement controversés et, au contraire, de privilégier les entreprises les plus performantes sur le plan ESG. Elle fournit aux investisseurs des éléments essentiels à la construction de portefeuilles ESG diversifiés à moindre coût. Par ailleurs, pour les obligations d’entreprise « investment grade » libellées en euro, nous proposons deux solutions faisant l’objet d’une gestion dynamique (sur l’intégralité de la courbe des taux et pour les maturités inférieures à cinq ans), qui utilisent une approche multifactorielle intelligente pour compenser certains biais que l’ESG introduit au sein des indices d'obligations d’entreprise.

Mais l’ESG ne se limite pas aux obligations d’entreprise. Nous proposons également un ETF à gestion dynamique, dont l’objectif est de répliquer la performance du marché des obligations d’État européennes en investissant dans un portefeuille d’obligations souveraines et quasi-souveraines. Cet ETF prend également en compte certains critères ESG dans la construction du portefeuille et maximise son exposition aux obligations vertes, en fonction de certains critères d’exposition et de liquidité.