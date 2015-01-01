ご利用に当たっての注意事項 | 投資信託・投資一任契約に関する留意事項（必ずお読みください） | 収益分配に関する留意事項 | お客様本位の業務運営に関する方針について | お客様本位の業務運営に関する方針への取り組みについて | スチュワードシップ・レポート | 日本版スチュワードシップ・コードへの取り組みについて | 財務状況等（会社概要） | プライバシー・ポリシー | 規約方針等 | 証券取引等監視委員会情報提供窓口 | 証券統計ポータルサイト | サイトマップ | お問い合わせ
ご利用上のご注意
当サイトは個人投資家または機関投資家に対する情報提供を目的として、当社グループの運用に関してインベスコ・アセット・マネジメント株式会社（以下、「当社」）が作成したもので、法令に基づく開示書類でも金融商品取引契約の締結の勧誘資料でもありません。内容には正確を期していますが、必ずしも完全性を当社が保証するものではありません。また、当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。当資料に記載されている内容は既に変更されている場合があり、また、予告なく変更される場合があります。当資料には将来の市場の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは資料作成時における作成者の見解であり、将来の動向や成果を保証するものではありません。また、当資料に示す見解は、インベスコの他の運用チームの見解と異なる場合があります。過去のパフォーマンスや動向は将来の収益や成果を保証するものではありません。当社の事前の承認なく、当資料の一部または全部を使用、複製、転用、配布等することを禁じます。ご紹介している運用戦略は当社および当社グループがご提供するすべてを網羅しているわけではありません。当資料は特定の銘柄の運用助言あるいは売買推奨のために用意されたものではありません。
商号等：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第306号
金融商品取引業の種別：第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会