Présentation de nos ETF obligataires distribuants innovants

Les investisseurs désireux de percevoir des rendements plus élevés que ceux que leur offrent les obligations d'État ou les obligations d’entreprise « investment grade » devraient normalement investir dans des entreprises moins bien notées. Les entreprises offrant moins de garanties sur le plan financier doivent verser des coupons plus importants aux investisseurs obligataires en contrepartie du risque plus important que prennent ces derniers, c’est-à-dire, le risque que l’émetteur soit dans l’incapacité de payer les coupons ou de rembourser le capital. Cette contrepartie convient à certains investisseurs, mais il en est d’autres qui refusent d’accepter ce risque de défaut plus élevé.



Heureusement, il existe désormais des solutions innovantes. Quand bien même elles ne sont pas sans risque, elles peuvent permettre aux investisseurs de percevoir des rendements plus élevés, sans nécessairement devoir accepter une qualité de crédit inférieure ou un risque de taux d'intérêt plus élevé en contrepartie. Ces instruments financiers sont souvent émis par des émetteurs ne jouissant pas du statut « investment grade » et ce sont le caractère de subordination et d’autres caractéristiques qui expliquent les coupons plus élevés, pas la notation de crédit des entreprises.