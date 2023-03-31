Présentation de nos ETF distribuants innovants

Présentation de nos ETF obligataires distribuants innovants

Obtenez des rendements plus élevés sans vous aventurer sur les marchés traditionnels du haut rendement

Des rendements plus élevés sans rien sacrifier à la qualité de crédit

Les investisseurs désireux de percevoir des rendements plus élevés que ceux que leur offrent les obligations d'État ou les obligations d’entreprise « investment grade » devraient normalement investir dans des entreprises moins bien notées. Les entreprises offrant moins de garanties sur le plan financier doivent verser des coupons plus importants aux investisseurs obligataires en contrepartie du risque plus important que prennent ces derniers, c’est-à-dire, le risque que l’émetteur soit dans l’incapacité de payer les coupons ou de rembourser le capital. Cette contrepartie convient à certains investisseurs, mais il en est d’autres qui refusent d’accepter ce risque de défaut plus élevé.

Heureusement, il existe désormais des solutions innovantes. Quand bien même elles ne sont pas sans risque, elles peuvent permettre aux investisseurs de percevoir des rendements plus élevés, sans nécessairement devoir accepter une qualité de crédit inférieure ou un risque de taux d'intérêt plus élevé en contrepartie. Ces instruments financiers sont souvent émis par des émetteurs ne jouissant pas du statut « investment grade » et ce sont le caractère de subordination et d’autres caractéristiques qui expliquent les coupons plus élevés, pas la notation de crédit des entreprises. 

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

Suite à la crise financière mondiale de 2007-2008, un nouvel instrument financier a vu le jour. Son objectif était de servir de tampon dans le cas où une autre crise financière venait à se produire. Les obligations convertibles subordonnées, également appelées « CoCo » en anglais ou obligations de capital Additional Tier 1 (AT1), sont émises par des banques européennes. En raison d'un mécanisme qui convertit les obligations en actions ordinaires si les fonds propres de la banque concernée tombent sous le seuil réglementaire, leurs rendements peuvent être nettement plus élevés que la dette senior du même émetteur et, en effet, peuvent souvent rivaliser avec les rendements des obligations spéculatives.

Le fonds Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF s’efforce de répliquer l’indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap), un indice d’obligations AT1 libellées en dollars émises par des banques et des établissements financiers européens. L’indice a été conçu sur mesure pour exclure les émetteurs s’adonnant à certaines pratiques d’affaires douteuses, tout en maintenant les normes d’investissabilité et de liquidité. 

    La valeur des investissements et des revenus qu’ils produisent fluctuera. Cela peut être dû en partie à des variations de taux de change. les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. La solvabilité de la dette à laquelle le fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de la valeur du fonds. Il n’y a aucune garantie que les émetteurs de la dette rembourseront les intérêts et le capital à la date de remboursement prévue. Le risque est plus élevé lorsque le fonds est exposé à des instruments de dette à rendement élevé. Le fonds peut être exposé au risque que l'emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et à celui d’être dans l’incapacité de vendre la garantie fournie en cas de défaillance (de l'emprunteur). Les fluctuations des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du fonds.

    Ce fonds investit dans des obligations « contingentes convertibles », titres de créances d’entreprise qui peuvent être convertis en actions ou subir une décote imposée à leur valeur nominale en cas de survenance d’événements prédéterminés. Si cette situation se produit, le Fonds peut subir des pertes. Les autres risques importants susceptibles d’affecter ces obligations sont notamment les risques de liquidité et de défaut. Il se peut que l’exposition du Fonds se concentre sur une région ou un secteur spécifique ou sur un nombre restreint de positions. Le cas échéant, il se peut que la valeur du Fonds évolue plus brutalement que celle d’un fonds affichant une exposition plus diversifiée. La couverture de change entre la devise de référence du fonds et la devise des catégories de parts peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie de parts.

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Les obligations d’entreprise hybrides s’apparentent à des obligations AT1 à bien des égards : elles sont émises par des entreprises affichant des bilans solides et des notes de crédit « investment grade ». La différence la plus notable est que les titres AT1 sont émis exclusivement par des établissements financiers alors que les obligations d’entreprise hybrides peuvent être émises par des prestataires de services publics, des opérateurs de télécommunications et des entreprises n’appartenant pas aux secteurs de la finance. Les obligations d’entreprise hybrides peuvent être séduisantes pour les entreprises émettrices car les agences de notation les considèrent comme un mélange de dette et de fonds propres, ce qui signifie qu’elles peuvent renforcer les métriques de crédit de l’émetteur. Par ailleurs, les obligations d’entreprise hybrides sont subordonnées à la dette senior du même émetteur, ce qui explique leurs rendements supérieurs.  

Le fonds Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF s’efforce de répliquer l’indice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond, un indice d’obligations hybrides à taux fixe libellées en EUR, avec certaines contraintes pour améliorer la négociabilité et la qualité de crédit de l’indice. 

    La valeur des investissements et des revenus qu’ils produisent fluctuera. Cela peut être dû en partie à des variations de taux de change. les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. La solvabilité de la dette à laquelle le fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de la valeur du fonds. Il n’y a aucune garantie que les émetteurs de la dette rembourseront les intérêts et le capital à la date de remboursement prévue. Le risque est plus élevé lorsque le fonds est exposé à des instruments de dette à rendement élevé. Le fonds peut être exposé au risque que l'emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et à celui d’être dans l’incapacité de vendre la garantie fournie en cas de défaillance (de l'emprunteur). Les fluctuations des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du fonds.

Pourquoi choisir les ETF d’Invesco ?

L’objectif de ces deux ETF Invesco est de répliquer la performance d'un indice au moyen d’une réplication physique et passive. Cela signifie que les ETF détiendront dans toute la mesure du possible tous les titres de l’indice sur la base de leur poids respectif au sein de l’indice. Ils rééquilibreront les positions à chaque fois que l’indice fera l’objet d’un rééquilibrage.

Les gérants de portefeuille Invesco sont chargés d’acheter et de vendre les obligations détenues en portefeuille à des conditions optimales et à rééquilibrer le portefeuille. Pour sa part, l’équipe en charge des marchés de capitaux travaille en étroite collaboration avec les meilleurs courtiers et teneurs de marché pour faciliter le trading de nos ETF. 

La liste complète des positions des ETF et des composantes de l’indice est publiée quotidiennement sur le site internet Invesco ETF. 
