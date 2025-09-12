Artículo

European ETF Snapshot: un verano intenso… incluso en el mercado

12 de septiembre de 2025
Invesco

Ideas principales

1

Durante el verano de 2025 se alcanzaron los 62.300 mill. USD en NNA (de los cuales un 74% se ha dirigido a la renta variable). En lo que va de año, los NNA han recibido 226.500 mill. USD.

2

Las exposiciones a las betas de Estados Unidos lideraron las entradas en renta variable y superaron a la renta variable global, que siguió contando con el apoyo constante de los ahorradores a largo plazo.

3

En 2025, el USD ha pasado de ser un factor de rentabilidad y de diversificación a ser un riesgo. Te informamos con datos recientes sobre cómo puedes posicionarte ante este posible cambio. 

Resumen de los flujos de julio y agosto

La vuelta al cole (y a las bolsas) está siendo interesante tras un verano marcado por los récords. En Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq-100, un selectivo eminentemente tecnológico, alcanzaron cotas históricas en agosto. Curiosamente, los considerados activos refugio, como Bitcoin, también se revalorizaron, tendencia a la que el oro se sumó a finales de mes.

El atractivo del oro se explica, en parte, por las crecientes tensiones entre el Gobierno de Estados Unidos y la Fed, que se recrudecieron durante el verano. A la luz de los indicios de flaqueza del mercado laboral en el país, prevemos que el banco central acometerá el primer recorte de 2025 en la sesión de septiembre. El USD se recuperó en julio del mínimo de hace tres años, aunque podría seguir en caída libre.

En Europa, los ETFs europeos registraron entradas por valor de 30.800 mill. USD y de 31.600 mill. USD, respectivamente, una tendencia bimensual que no se había visto desde febrero. dSe han alcanzado los 62.300 mill. USD en nuevos activos netos / Net New Assets (NNA), de los cuales un 74% se ha dirigido a la renta variable. Las exposiciones a las betas de Estados Unidos lideraron las entradas en renta variable y superaron a la renta variable global, que siguió en positivo durante julio y agosto, debido, en parte, a la popularidad entre los ahorradores mensuales a largo plazo.

Los ETFs de renta variable de mercados emergentes y los ETFs temáticos también remontaron, sobre todo los de defensa e IA. Al margen de la renta variable, en agosto también tomaron carrera los flujos en renta fija y en materias primas, en concreto los metales preciosos.

La categoría de gestión de la liquidez siguió en el podio de la renta fija, aunque la demanda de crédito de grado de inversión y los bonos de alto rendimiento también repuntó. Los bonos del Estado, aunque se resintieron, registraron flujos positivos, lo que indica que los inversores priorizan el riesgo de crédito antes que la duración.

El USD en 2025: ¿de diversificador a factor de riesgo?

El USD ha dejado de ser el principal activo refugio. Las medidas del Gobierno de Estados Unidos minan la confianza en las instituciones del país y hacen que sea menos atractivo para las inversiones extranjeras.  El USD ha perdido terreno en 2025, una tendencia que podría continuar en los próximos años.

Las carteras con grandes asignaciones a activos monetarios deberían rentabilizarlas

Los ETFs de gestión de la liquidez han experimentado entradas considerables en 2025, ya que "inversor prevenido, vale por dos". Creemos que los inversores que mantienen asignaciones muy grandes a activos monetarios en las carteras deberían plantearse ponerlas a rentabilizar.

Diversificación con activos alternativos al margen del USD

Debido a la caída en desgracia del USD como el principal activo refugio, los inversores y los bancos centrales deberían buscar otros activos, no necesariamente fiduciarios, para diversificar las carteras. El oro, la plata e incluso las criptomonedas gozan de más popularidad como fuentes alternativas de diversificación. 

Ante la debilidad del USD, se podrían considerar los ETFs con cobertura de tipo de cambio para las acciones estadounidenses

El S&P 500 alcanzó hace poco el 10% de rentabilidad en lo que va de año; no obstante, un inversor en EUR seguiría en números rojos durante 2025 en caso de invertir en dicho índice. La cobertura implica un coste, pero en momentos como los de ahora, en los que los activos de Estados Unidos parecen verse lastrados por el tipo cambiario, puede ayudar a los inversores a mantener su capital.

Descarga el resumen Opens in a new tab

ETFs destacados

ETF
Invesco AAA CLO UCITS ETFs

Transcripción

BTIC
Invesco Physical Bitcoin

Transcripción

ETF
Invesco Currency Hedged UCITS ETFs

Transcripción

  • Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es sólo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir.

    Datos a 31 de agosto de 2025, salvo mención expresa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, francés, inglés), así como los informes financieros, disponibles en invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en invescomanagementcompany.ie. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización.

    Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas.

    Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulado por Central Bank, Ireland. La sociedad gestora podrá rescindir los acuerdos de comercialización.

    Las unidades/acciones de los ETF UCITS compradas en el mercado secundario generalmente no pueden ser vendidas directamente de vuelta al ETF UCITS. Los inversores deben comprar y vender unidades/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) y pueden incurrir en tarifas por hacerlo. Además, los inversores pueden pagar más que el valor neto actual de los activos al comprar unidades/acciones y pueden recibir menos que el valor neto actual de los activos al venderlas.

    Para conocer los objetivos completos y la política de inversión, por favor consulta el prospecto actual.

    EMEA4818626/2025