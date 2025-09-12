Resumen de los flujos de julio y agosto

La vuelta al cole (y a las bolsas) está siendo interesante tras un verano marcado por los récords. En Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq-100, un selectivo eminentemente tecnológico, alcanzaron cotas históricas en agosto. Curiosamente, los considerados activos refugio, como Bitcoin, también se revalorizaron, tendencia a la que el oro se sumó a finales de mes.

El atractivo del oro se explica, en parte, por las crecientes tensiones entre el Gobierno de Estados Unidos y la Fed, que se recrudecieron durante el verano. A la luz de los indicios de flaqueza del mercado laboral en el país, prevemos que el banco central acometerá el primer recorte de 2025 en la sesión de septiembre. El USD se recuperó en julio del mínimo de hace tres años, aunque podría seguir en caída libre.

En Europa, los ETFs europeos registraron entradas por valor de 30.800 mill. USD y de 31.600 mill. USD, respectivamente, una tendencia bimensual que no se había visto desde febrero. dSe han alcanzado los 62.300 mill. USD en nuevos activos netos / Net New Assets (NNA), de los cuales un 74% se ha dirigido a la renta variable. Las exposiciones a las betas de Estados Unidos lideraron las entradas en renta variable y superaron a la renta variable global, que siguió en positivo durante julio y agosto, debido, en parte, a la popularidad entre los ahorradores mensuales a largo plazo.

Los ETFs de renta variable de mercados emergentes y los ETFs temáticos también remontaron, sobre todo los de defensa e IA. Al margen de la renta variable, en agosto también tomaron carrera los flujos en renta fija y en materias primas, en concreto los metales preciosos.

La categoría de gestión de la liquidez siguió en el podio de la renta fija, aunque la demanda de crédito de grado de inversión y los bonos de alto rendimiento también repuntó. Los bonos del Estado, aunque se resintieron, registraron flujos positivos, lo que indica que los inversores priorizan el riesgo de crédito antes que la duración.

El USD en 2025: ¿de diversificador a factor de riesgo?

El USD ha dejado de ser el principal activo refugio. Las medidas del Gobierno de Estados Unidos minan la confianza en las instituciones del país y hacen que sea menos atractivo para las inversiones extranjeras. El USD ha perdido terreno en 2025, una tendencia que podría continuar en los próximos años.

Las carteras con grandes asignaciones a activos monetarios deberían rentabilizarlas

Los ETFs de gestión de la liquidez han experimentado entradas considerables en 2025, ya que "inversor prevenido, vale por dos". Creemos que los inversores que mantienen asignaciones muy grandes a activos monetarios en las carteras deberían plantearse ponerlas a rentabilizar.

Diversificación con activos alternativos al margen del USD

Debido a la caída en desgracia del USD como el principal activo refugio, los inversores y los bancos centrales deberían buscar otros activos, no necesariamente fiduciarios, para diversificar las carteras. El oro, la plata e incluso las criptomonedas gozan de más popularidad como fuentes alternativas de diversificación.

Ante la debilidad del USD, se podrían considerar los ETFs con cobertura de tipo de cambio para las acciones estadounidenses

El S&P 500 alcanzó hace poco el 10% de rentabilidad en lo que va de año; no obstante, un inversor en EUR seguiría en números rojos durante 2025 en caso de invertir en dicho índice. La cobertura implica un coste, pero en momentos como los de ahora, en los que los activos de Estados Unidos parecen verse lastrados por el tipo cambiario, puede ayudar a los inversores a mantener su capital.