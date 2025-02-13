Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund
Una cartera gestionada de forma activa de unas 45 empresas de mercados emergentes (ME) para quienes prefieren una mayor exposición a la renta variable de mercados emergentes más pequeños, sin un riesgo directo específico de China.Consulta todos los detalles del producto
Los mercados emergentes no se limitan a China
Muchos inversores tienen en la actualidad una exposición específica a la renta variable china. Cada vez son más quienes han expresado su interés por tratar a China de forma independiente a la hora de invertir en acciones de mercados emergentes. No es algo fuera de lo común: algunos grandes mercados específicos suelen excluirse de la renta variable regional a medida que crecen. Al invertir en un fondo de mercados emergentes excluida China, los inversores pueden lograr una mayor diversificación por países y sectores, al tiempo que reducen los riesgos políticos, normativos y geoestratégicos específicos asociados a la inversión en China.
¿Por qué seleccionar este fondo?
Más allá de la sombra de China se encuentra un variado conjunto de oportunidades: cada país tiene sus propias particularidades e ineficiencias, lo que ofrece una buena base para quienes seleccionan valores de forma activa, como nosotros.
Tratamos de comprar empresas por menos de lo que valen y dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a estimar su "valor razonable". Nuestro enfoque basado en la valoración incluye un riguroso análisis fundamental, lo que nos permite identificar posibles desajustes de precios y diferencias entre nuestras opiniones y las de consenso.
Solemos abrir posiciones en valores que no gozan temporalmente del favor del mercado, lo que aumenta las posibles ganancias sin basarnos en un optimismo excesivo. Nuestro objetivo es obtener una rentabilidad anualizada de dos dígitos de cada uno de los valores que compramos, a medida que pasamos de una posición contracorriente a una popular.
Preferimos balances con efectivo neto como una forma de seguro por si la inversión no evoluciona según lo previsto. Visita la página de producto del Invesco Emerging Market ex China Fund para consultar los KIDs/KIIDs y las fichas del fondo.
Conoce al equipo
El equipo lleva más de 20 años invirtiendo con éxito en renta variable asiática y de mercados emergentes. James McDermottroe y Charles Bond gestionan la selección de valores del fondo. Entre ambos cuentan con una experiencia de inversión de más de 25 años.
La renta variable de mercados emergentes ofrece un importante conjunto de oportunidades para quienes invierten de forma activa, ya sea con o sin China.
Chinese equities have taken an ever-greater slice of the emerging markets pie over the years. While only around 5% of the MSCI Emerging Markets index consisted of Chinese equities 20 years ago, they make up around 27% of the index as at December 2024.
China’s growing dominance in widely followed emerging market benchmarks has caused investors to worry about concentration risks. Combined with investors becoming more wary of China-specific risks, this has fuelled demand for products that can limit their exposure to the world’s second biggest economy.
Historically, a growing middle class has been a strong indicator of a country’s future economic growth. As the middle class in emerging market countries expands, companies are expected to benefit from growing consumer purchasing power and shifts in spending patterns. Moreover, emerging markets are trading at a significant discount relative to developed markets and world markets, buoyed by strong fundamentals and a number of economies that are at an early stage in their cycle.
You can invest in the Asian and emerging market stock markets by investing in actively managed mutual funds or exchange traded funds (ETFs). Invesco offers a broad range of actively managed funds and ETFs.
