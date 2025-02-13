Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund

Una cartera gestionada de forma activa de unas 45 empresas de mercados emergentes (ME) para quienes prefieren una mayor exposición a la renta variable de mercados emergentes más pequeños, sin un riesgo directo específico de China.

Los mercados emergentes no se limitan a China

Muchos inversores tienen en la actualidad una exposición específica a la renta variable china. Cada vez son más quienes han expresado su interés por tratar a China de forma independiente a la hora de invertir en acciones de mercados emergentes. No es algo fuera de lo común: algunos grandes mercados específicos suelen excluirse de la renta variable regional a medida que crecen. Al invertir en un fondo de mercados emergentes excluida China, los inversores pueden lograr una mayor diversificación por países y sectores, al tiempo que reducen los riesgos políticos, normativos y geoestratégicos específicos asociados a la inversión en China.

Mayor exposición a mercados emergentes más pequeños

Reducción o exclusión de los riesgos específicos de China

Beneficios de una inversión de gestión activa basada en la valoración

Más allá de la sombra de China se encuentra un variado conjunto de oportunidades: cada país tiene sus propias particularidades e ineficiencias, lo que ofrece una buena base para quienes seleccionan valores de forma activa, como nosotros.

Tratamos de comprar empresas por menos de lo que valen y dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a estimar su "valor razonable". Nuestro enfoque basado en la valoración incluye un riguroso análisis fundamental, lo que nos permite identificar posibles desajustes de precios y diferencias entre nuestras opiniones y las de consenso.

Solemos abrir posiciones en valores que no gozan temporalmente del favor del mercado, lo que aumenta las posibles ganancias sin basarnos en un optimismo excesivo. Nuestro objetivo es obtener una rentabilidad anualizada de dos dígitos de cada uno de los valores que compramos, a medida que pasamos de una posición contracorriente a una popular.

Preferimos balances con efectivo neto como una forma de seguro por si la inversión no evoluciona según lo previsto. Visita la página de producto del Invesco Emerging Market ex China Fund para consultar los KIDs/KIIDs y las fichas del fondo.

  • El valor de las inversiones y de cualquier renta fluctuará (esto puede ser en parte resultado de las fluctuaciones del tipo de cambio) y los inversores podrían no recuperar el importe total invertido. El fondo invierte en mercados emergentes y en desarrollo, donde existe la posibilidad de que disminuya la liquidez del mercado, lo que puede significar que no sea fácil comprar o vender valores. También puede haber dificultades en el trato y la liquidación, y pueden surgir problemas de custodia. Dado que el Fondo suele tener un número concentrado de participaciones, puede conllevar un mayor grado de riesgo que un fondo que invierte en una gama más amplia de participaciones o toma posiciones más pequeñas en un número relativamente grande de participaciones. La estrategia puede utilizar derivados (instrumentos complejos) en un intento de reducir el riesgo global de sus inversiones o los costes de inversión, o de generar capital o rentas adicionales, aunque esto puede no lograrse. El uso de estos instrumentos complejos puede dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor de una cartera. Sin embargo, el gestor se asegurará de que el uso de derivados no altere significativamente el perfil de riesgo global de la estrategia.
Conoce al equipo

El equipo lleva más de 20 años invirtiendo con éxito en renta variable asiática y de mercados emergentes. James McDermottroe y Charles Bond gestionan la selección de valores del fondo. Entre ambos cuentan con una experiencia de inversión de más de 25 años.

La renta variable de mercados emergentes ofrece un importante conjunto de oportunidades para quienes invierten de forma activa, ya sea con o sin China.

FAQs

Chinese equities have taken an ever-greater slice of the emerging markets pie over the years. While only around 5% of the MSCI Emerging Markets index consisted of Chinese equities 20 years ago, they make up around 27% of the index as at December 2024.

China’s growing dominance in widely followed emerging market benchmarks has caused investors to worry about concentration risks. Combined with investors becoming more wary of China-specific risks, this has fuelled demand for products that can limit their exposure to the world’s second biggest economy.

Historically, a growing middle class has been a strong indicator of a country’s future economic growth. As the middle class in emerging market countries expands, companies are expected to benefit from growing consumer purchasing power and shifts in spending patterns. Moreover, emerging markets are trading at a significant discount relative to developed markets and world markets, buoyed by strong fundamentals and a number of economies that are at an early stage in their cycle.

You can invest in the Asian and emerging market stock markets by investing in actively managed mutual funds or exchange traded funds (ETFs). Invesco offers a broad range of actively managed funds and ETFs.

  • Información importante

    Datos a 30 de septiembre de 2024, salvo mención expresa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Producto difícil de entender. La CNMV considera que, en general, no es apropiado para inversores minoristas. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Las opiniones y puntos de vista se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.lu. La sociedad gestora podrá rescindir los acuerdos de comercialización. -

    EMEA3991580/2024
