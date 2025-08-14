Nos centramos en bonos corporativos con grado de inversión, emitidos por empresas solventes y con balances sólidos. El riesgo de impago de este tipo de títulos suele ser bajo, ya que entre los emisores con grado de inversión los impagos son muy poco frecuentes.

Invertimos en una amplia gama de sectores y zonas geográficas. Esto nos permite garantizar una gran diversificación.

Ver la página de producto del Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund para consultar los KIDs/KIIDs y las fichas del fondo.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no al activo subyacente determinado. El fondo se gestiona activamente. No se gestiona en referencia a un benchmark.