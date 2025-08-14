Melbourne

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Un fondo de bonos corporativos diversificado a escala mundial que ofrece oportunidades de rentas y crecimiento del capital.

Datos del fondo

Un mundo de oportunidades

El enfoque verdaderamente global del fondo aumenta el conjunto de oportunidades disponibles frente a una estrategia centrada en regiones concretas. A partir de los análisis, el equipo trata de identificar los temas estructurales y estratégicos que impulsan los mercados de crédito para lograr una rentabilidad ajustada al riesgo atractiva. Además de no tener limitaciones geográficas, podemos asignar hasta un 20% del fondo a bonos de alto rendimiento (no inferiores a BB en el momento de la compra), si las condiciones macroeconómicas y específicas del emisor nos parecen interesantes. Normalmente utilizamos esta asignación para invertir en el segmento de menor calificación en la estructura de capital de bonos high yield emitidos por empresas con grado de inversión.

Amplio conjunto de oportunidades

El fondo ofrece un enfoque diversificado a escala mundial para invertir en bonos corporativos con grado de inversión.

Filosofía basada en temáticas

Las temáticas determinan las sobreponderaciones e infraponderaciones por regiones, sectores y estructura de capital frente al índice de referencia.

Equipo amplio y con experiencia

Invesco Fixed Income está compuesto por más de 180 profesionales de la inversión con una media de 18 años en el sector y 12 años en Invesco.

¿Por qué seleccionar este fondo?

Nos centramos en bonos corporativos con grado de inversión, emitidos por empresas solventes y con balances sólidos. El riesgo de impago de este tipo de títulos suele ser bajo, ya que entre los emisores con grado de inversión los impagos son muy poco frecuentes.

Invertimos en una amplia gama de sectores y zonas geográficas. Esto nos permite garantizar una gran diversificación.

Ver la página de producto del Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund para consultar los KIDs/KIIDs y las fichas del fondo.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no al activo subyacente determinado. El fondo se gestiona activamente. No se gestiona en referencia a un benchmark.

A diferencia de los gestores tradicionales de bonos corporativos, no nos centramos únicamente en seleccionar el momento oportuno y los valores adecuados para invertir. Vamos más allá. Identificamos los principales factores que impulsan a la economía y utilizamos este análisis para mejorar nuestra selección de emisores. Entre estos factores se incluyen:

  • Descarbonización/transición hacia las cero emisiones netas
  • El impacto de la guerra de Rusia en los sectores de la energía y los servicios públicos
  • La transición de las economías mundiales desde la estanflación al estancamiento
  • Y muchos más...

También implementamos "superposiciones macro" para gestionar el riesgo global del fondo a lo largo del ciclo. Esto implica el uso de derivados, que ayudan a reducir los costes de transacción en comparación con las operaciones de entrada y salida en bonos corporativos.

Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características del fondo descritas en la documentación legal. Para consultar los detalles relativos a la sostenibilidad, véase https://www.invescomanagementcompany.lu

Nuestro enfoque ESG se basa en la convicción de que la evaluación de los criterios ESG permite obtener a largo plazo mejores rentabilidades ajustadas al riesgo. Los analistas de crédito se encargan de entender los factores ESG de las empresas que cubren y realizan análisis basados en ESG junto con su análisis financiero fundamental.

También colaboramos directamente con el equipo ESG global de Invesco, que coordina la labor de implicación en toda la empresa y ofrece apoyo, datos y análisis adicionales.

  • Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los instrumentos de deuda se ven expuestos al riesgo de crédito, que constituye la capacidad del prestatario para devolver los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Los cambios en los tipos de interés provocarán fluctuaciones en el valor del fondo. El fondo utiliza derivados (instrumentos complejos) con fines de inversión, lo que puede generar un apalancamiento significativo del fondo y generar grandes fluctuaciones en el valor del fondo. El fondo puede invertir en bonos convertibles contingentes (Co-Cos) que pueden tener un elevado riesgo de pérdida de capital en ciertas circunstancias excepcionales. El fondo puede invertir en determinados valores cotizados en China que pueden conllevar importantes restricciones legales que afecten a la liquidez o al rendimiento de su inversión. Dado que este fondo invierte en un sector específico, debe estar preparado para aceptar mayores fluctuaciones de valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión más amplio.
Explorar el fondo

Actualización mensual

Descubre más información sobre nuestros resultados y lee los últimos comentarios sobre el mercado.

Conoce al equipo

Lyndon Man y Luke Greenwood han gestionado el fondo desde 2013, y Michael Booth y Matthew Henly se incorporaron en 2016 y 2021, respectivamente. Lyndon y Luke suman más de 50 años de experiencia en el sector y han afrontado numerosos ciclos económicos. Cuentan con los recursos de la plataforma global de renta fija de Invesco. La plataforma está integrada por más de 180 profesionales, con una media de 18 años de experiencia en el sector y 12 años en Invesco.

En mi opinión, nuestro enfoque temático de inversión será clave para seguir ofreciendo una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo.

Preguntas frecuentes

"Crédito con grado de inversión" es un término utilizado para describir los bonos corporativos emitidos por empresas de alta calidad. Las tres principales agencias de calificación utilizan definiciones ligeramente diferentes. Moody's define los títulos con grado de inversión como aquellos que tienen una calificación igual o superior a Baa3. Por su parte, Standard & Poor's y Fitch los definen como BBB- o superior.

Los bonos corporativos con grado de inversión pueden desempeñar un papel importante como fuente de rentas en las carteras de los inversores. Esto hizo que fueran populares entre los inversores en los años posteriores a la crisis financiera mundial, cuando se vivió a nivel global un periodo prolongado de baja rentabilidad o, incluso, de rentabilidad negativa de la deuda pública.
 

También pueden ser buenos para diversificar. Representan una gran cartera del universo de inversión mundial, lo que significa que permiten a quienes invierten exponerse a una amplia gama de sectores económicos y zonas geográficas. Además, suelen presentar una volatilidad en los precios significativamente inferior a la de la renta variable.

Cuando la economía sufre una recesión, aumenta el riesgo de que las empresas no puedan hacer frente a sus obligaciones financieras. Sin embargo, conviene señalar que los impagos han sido históricamente muy bajos en el crédito GI. Incluso entre 2008 y 2009, la tasa de impago de todo el segmento alcanzó un máximo de tan solo el 0,3-0,4%. La amenaza de rebajas de la calificación crediticia es más común, pero puede mitigarse con un análisis crediticio exhaustivo.

Cuando la economía sufre una recesión, los activos de renta fija de alta calidad (bonos gubernamentales y crédito con grado de inversión) tienden a obtener mejores resultados que otros segmentos del mercado más volátiles y con mayor riesgo. Esto se debe en parte a que, cuando los mercados presentan dificultades, muchos inversores prefieren activos relativamente "más seguros", capaces de afrontar mejor los periodos de desaceleración económica. Quienes invierten en crédito GI se pueden beneficiar de estos movimientos.

  • Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 31 de mayo de 2024, salvo mención expresa. Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Las opiniones y puntos de vista se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. 

    EMEA3320940/2024
