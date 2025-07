3° anniversario: Invesco Metaverse and AI Fund

Metaverso & AI: il punto della situazione

Invesco Metaverse and AI Fund è stato lanciato per sfruttare le opportunità emerse dalla nuova fase dell'evoluzione di Internet. In prossimità del terzo anniversario del lancio del fondo, vi sono evidenze oggettive della rilevanza che sta assumendo il tema in un contesto in cui le nostre vite fisiche e digitali sono destinate a convergere sempre di più in un'unica esperienza immersiva. In questo aggiornamento, intendiamo riesaminare alcuni dei nostri approfondimenti originali e illustrare come si posiziona il portafoglio per cogliere la dinamica attuale dei temi principali.

La potenza dei computer non rappresenta più un ostacolo

Al momento del lancio del fondo, abbiamo affermato che era necessario sviluppare quattro tecnologie abilitanti fondamentali per poter sostenere esperienze nel Metaverso totalmente immersive, tridimensionali e in tempo reale: visori VR/AR, hardware, intelligenza artificiale (IA) e connettività wireless a banda larga.

Da allora, la repentina diffusione e accettazione delle applicazioni di IA generativa, come ChatGPT, hanno accelerato in modo significativo lo sviluppo del Metaverso. Spesso si sottovaluta la portata e la rapidità dei progressi registrati a livello dell'hardware che supporta questi modelli linguistici di grandi dimensioni. Atteso per la seconda metà del 2025, il sistema GB300 di Nvidia offrirà alle aziende prestazioni eccezionali per gestire carichi di lavoro IA su larga scala. La sua velocità è di 1,5-2 volte superiore a quella del GB200, ma il sistema Rubin Ultra, in uscita nel 2027, sarà da 8 a 14 volte più rapido del GB300, garantendo prestazioni da 12 a 28 volte superiori solo per quanto riguarda l'hardware1.

Stiamo entrando in una nuova fase di crescita esponenziale delle capacità IA in tutto lo stack tecnologico. La potenza di addestramento e inferenza dell'IA è cresciuta negli ultimi mesi, non facendo altro che stimolare maggiori investimenti. Anche i modelli di IA stanno migliorando e potrebbero continuare a migliorare nel futuro, con progressi analoghi a livello di software e protocolli.

Quale sarà il passo successivo?

I modelli di IA si stanno trasformando rapidamente da semplici sistemi di riconoscimento dei pattern a modelli di "ragionamento" più sofisticati, in grado di gestire quesiti e problemi complessi in più fasi. Questa evoluzione spiana la strada alla diffusione dei sistemi basati su agenti IA che possono svolgere in autonomia una serie di attività, riducendo la necessità dell'intervento umano. Mentre l'obiettivo a lungo termine è quello di realizzare sistemi basati sull'intelligenza artificiale generale (AGI) con capacità cognitive paragonabili a quelle umane, nell'immediato futuro assisteremo probabilmente alla diffusione di sistemi IA più specializzati e incentrati sullo svolgimento di compiti specifici.

Uno degli agenti IA specializzati di maggiore successo è GitHub Copilot, uno strumento di completamento del codice e programmazione automatica che Microsoft offre alle aziende al costo di circa $ 20 al mese per utente. Altri agenti IA specializzati stanno costruendo le loro basi di utenti con l'obiettivo di monetizzare i servizi offerti. Ad esempio, Heidi Health prende appunti durante le visite consentendo ai medici di concentrarsi interamente sui pazienti. Hitachi utilizza invece l'IA generativa per cercare di replicare il know-how dei propri tecnici manutentori più esperti, con conseguenti preoccupazioni circa l'addestramento della prossima generazione di lavoratori.

Come ha recentemente sottolineato il Chief Technology Officer di Microsoft, il fattore che limita la crescita degli agenti IA non risiede nella potenza dei modelli, ma nella capacità di accedere ai dati giusti e di interagire con altre applicazioni. I modelli sono già dotati di una capacità nettamente superiore a quella necessaria per svolgere le attività per cui vengono utilizzati e sono destinati a diventare "sempre più potenti ed economici nei prossimi 12 mesi".

Possibilità di incrementare ulteriormente la produttività

La codifica è fondamentale per progredire in altre aree tecnologiche e ha sempre richiesto una grande quantità di lavoro umano. Gli hyperscaler hanno iniziato ad avvalersi sempre più spesso dell'IA per la codifica e si prevede che, nel giro di un paio d'anni, questa attività verrà svolta quasi interamente dall'IA. Si osserva invece un certo ritardo nell'adozione dell'IA per usi aziendali più ampi, ma è facile immaginare che il suo utilizzo sarà molto più diffuso entro uno o due anni.

Nell'attesa di un suo impiego più ampio a livello aziendale, l'IA sta supportando la realizzazione di ricerche innovative, aiutando l'uomo a superare sfide finora ritenute insormontabili. Ad esempio, AlphaFold di Google's Deepmind ha previsto la struttura di quasi tutte le proteine note alla scienza, risolvendo uno dei più grandi problemi della biologia e consentendo ai ricercatori di concentrarsi su tematiche ancora più importanti nel campo della biotecnologia e della scienza dei materiali.

Ultime novità del Metaverso industriale

A nostro avviso, i casi d'uso del Metaverso industriale sono i più interessanti, data la portata degli incrementi di produttività che è possibile ottenere sfruttando la potenza dei gemelli digitali. Un gemello digitale è una replica virtuale di un oggetto fisico, una persona, un sistema o un processo, contestualizzato nella versione digitale del proprio ambiente. È possibile utilizzare i gemelli digitali per simulare situazioni reali e i relativi esiti2. Le funzionalità avanzate dell'IA consentono di sviluppare concetti che lasciano intravedere la possibilità di realizzare efficienze ancora maggiori.

Rolls Royce si è avvalsa dei gemelli digitali per connettere completamente i mondi della produzione, dell'assistenza e del digitale. I motori inizieranno a capire come vengono utilizzati e saranno quindi in grado di rispondere all'ambiente circostante senza alcun intervento umano, rimanendo connessi ai motori della flotta e continuando ad apprendere da una rete di motori analoghi per adeguare il proprio comportamento al fine di raggiungere le massime prestazioni. I gemelli digitali hanno svolto un ruolo fondamentale anche nello sviluppo del motore aeronautico UltraFan dell'azienda, che sarà più silenzioso e più efficiente del 25% dal punto di vista dei consumi rispetto al motore originale Trent 700.

Visori VR/AR e occhiali smart

Per accedere al Metaverso e viverlo in maniera immersiva, avevamo identificato la necessità di ulteriori sviluppi nell'ambito di un'altra tecnologia abilitante fondamentale, ovvero i visori VR/AR. Il lancio del Vision Pro di Apple ha mostrato l'incredibile potenziale di questo visore nel campo dello spatial computing, ma il dispositivo si è rivelato un prodotto di nicchia a causa di alcuni fattori limitanti, tra cui il peso e il prezzo proibitivo.

Tuttavia, la nuova generazione di occhiali smart con capacità basate sull'IA generativa sembra essere meno condizionata da problemi di costo e peso eccessivo. Gli occhiali smart Ray-Ban, sviluppati da Meta in collaborazione con EssilorLuxottica, hanno superato i 2 milioni di unità vendute dal lancio della seconda generazione nel settembre 2023, grazie anche alla tecnologia all'avanguardia del modello linguistico Llama 2 basato sull'IA generativa, sviluppato da Meta. Nel frattempo, Google ha presentato i suoi occhiali XR, leggeri e basati sull'integrazione con Gemini AI.