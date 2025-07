Invesco Asian Equity Fund

Non inseguiamo il mercato per individuare nuove opportunità. In quanto investitori attivi con un approccio contrarian, acquistiamo e costruiamo posizioni in titoli temporaneamente trascurati, scambiati ampiamente al di sotto della nostra stima di fair value. Puntiamo a un rendimento annualizzato a due cifre per ogni titolo che acquistiamo, sfruttandone la trasformazione da contrarian a popular.