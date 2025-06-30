Pianificazione per la pensione: investire o risparmiare

Più a lungo dura la pensione, maggiori saranno le risorse necessarie per soddisfare desideri e bisogni. Costruire un portafoglio orientato alla longevità potrebbe richiedere il potenziale di crescita offerto dagli investimenti.

Il rischio degli “asset sicuri” è che potresti finire per restare fermo

Un investimento in certificati di deposito ha reso in media il 2% annuo negli ultimi 25 anni. Se il rendimento corrisponde solo al tasso di inflazione, il tenore di vita non migliora. Per migliorare il proprio posizionamento, può essere utile considerare asset che hanno superato l’inflazione. Ad esempio, negli ultimi 25 anni, i titoli di Stato globali hanno reso in media il 2,3%, ovvero un rendimento reale dello 0,3%.

Per ambire a una crescita significativa, serve puntare su rendimenti reali più alti: le azioni globali, nello stesso periodo, hanno avuto un rendimento medio annuo del 6,2%, pari a un rendimento reale del 4,2%. Un investimento di €100.000 in azioni globali nel 2000 sarebbe cresciuto fino a oltre €270.000 entro il 2024.