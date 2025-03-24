Articolo

Sbloccare il potenziale dei CLO

24 marzo 2025
Invesco
Con la continua evoluzione del panorama finanziario, gli investitori sono alla costante ricerca di nuove opportunità che possano diversificare i portafogli e generare rendimenti interessanti. Tra gli investimenti di questo tipo, uno che negli ultimi anni ha attirato una notevole attenzione è quello dei CLO (Collateralised Loan Obligation) I CLO possono offrire una proposta di investimento unica e competitiva, fornendo esposizione al mercato dinamico e spesso resiliente dei leveraged loan. Questo articolo intende fornire informazioni introduttive sui CLO, esplorarne le caratteristiche principali, i potenziali vantaggi e i fattori che le rendono un'opzione di investimento interessante. Leggi la panoramica completa in Understanding CLOs in Today’s Dynamic Financial Landscape.

Introduzione ai leveraged loan e ai CLO

I leveraged loan sono prestiti, in genere a tasso variabile, garantiti da first o second lien sugli asset di un emittente, con rating BB+/Ba1 o inferiore. Questi prestiti sono spesso utilizzati per finanziare fusioni e acquisizioni (M&A) nonché operazioni di leveraged buyout da parte di sponsor di private equity. Contrariamente alle obbligazioni high yield, i leveraged loan non sono considerati “titoli” e non sono registrati presso la SEC. Questi prestiti, inizialmente strutturati da una banca o da un gruppo di banche, vengono erogati in pool a un gruppo di finanziatori nel mercato primario e successivamente negoziati nel mercato secondario. I leveraged loan comprendono la maggioranza del collaterale dei CLO.

Con CLO si intende una società veicolo (SPV) garantita da un pool di asset, inclusi senior secured leveraged loan e obbligazioni. Raccoglie gli interessi e le distribuzioni di capitale dal pool di asset – in genere 200-400 mutuatari unici – e regola la distribuzione di questi incassi in base a un sistema a cascata chiaramente delineato nel contratto del CLO.

Struttura e gestione dei CLO

Prima dell’emissione, il veicolo del CLO viene capitalizzato tramite la vendita di tranche di debito e azioni. Successivamente all'emissione, il portafoglio di CLO è gestito attivamente da un gestore di CLO che seleziona il pool iniziale di asset e può negoziare gli asset nel corso di un periodo di investimento tipicamente compreso tra quattro e cinque anni. Trascorsi due anni, è in genere possibile richiamare le tranche di debito del CLO. I gestori di CLO ricevono una commissione in cambio dell’attività di gestione attiva del portafoglio.

I pagamenti delle cedole e del capitale riscossi sugli asset sottostanti (prestiti) vengono utilizzati per effettuare i pagamenti delle cedole e del capitale sulle passività del CLO (titoli CLO). Tali pagamenti seguono un ordine di priorità, partendo dalla tranche di debito con il rating più alto della struttura CLO fino a quella con il rating più basso. I flussi di cassa residui vengono poi destinati al patrimonio netto. Tale meccanismo viene definito “cascata del flusso di cassa”. I CLO sono strutturati in modo da sfruttare lo spread, o arbitraggio, tra gli interessi attivi ricevuti dai prestiti sottostanti e gli interessi corrisposti ai detentori di titoli CLO.

Considerazioni e potenziali benefici per gli investitori

I CLO offrono una serie di potenziali benefici agli investitori. In primo luogo, consentono di ottenere esposizione al mercato dei leveraged loan, caratterizzato storicamente da una certa resilienza e da rendimenti aggiustati per il rischio interessanti. In secondo luogo, la gestione attiva del portafoglio di CLO consente adeguamenti dinamici alle mutevoli condizioni di mercato, incrementando potenzialmente i rendimenti. Inoltre, la natura strutturata dei CLO, con i diversi livelli di tranche, consente agli investitori di scegliere il livello di rischio e rendimento in linea con i loro obiettivi d’investimento.

Tuttavia, per gli investitori è importante comprendere le complessità e i rischi associati ai CLO. La performance dei CLO può essere influenzata da diversi fattori, tra cui la qualità creditizia dei prestiti sottostanti, la liquidità del mercato e le condizioni economiche. Per tali ragioni, i CLO sono tipicamente indicati per i clienti professionali, i clienti qualificati e gli investitori esperti che hanno le competenze necessarie per valutare questi fattori.

Conclusione

I CLO rappresentano un'opportunità di investimento unica, in quanto consentono di accedere al mercato dei leveraged loan. Grazie alla gestione attiva e alla distribuzione strutturata dei flussi di cassa, i CLO possono essere un'opzione valida per gli investitori esperti che desiderano diversificare i propri portafogli e ottenere rendimenti interessanti. Come per qualsiasi altro investimento, è fondamentale che gli investitori svolgano un'accurata due diligence e comprendano i relativi rischi prima di procedere con l’investimento nei CLO.

Per informazioni più dettagliate, si rimanda a Understanding CLOs in Today's Dynamic Financial Landscape.

  • Rischi di investimento

    Il valore degli investimenti e degli eventuali proventi è destinato a fluttuare (in parte a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

    Molti prestiti senior sono illiquidi, il che significa che gli investitori potrebbero non essere in grado di venderli rapidamente a un prezzo equo e/o che i rimborsi potrebbero essere ritardati a causa dell'illiquidità dei prestiti senior. Il mercato dei titoli illiquidi è più volatile di quello dei titoli liquidi. Il mercato dei prestiti senior potrebbe essere perturbato in caso di recessione economica o di un sostanziale aumento o diminuzione dei tassi di interesse. I prestiti senior, come la maggior parte delle altre obbligazioni, sono soggetti al rischio di insolvenza. Il mercato dei prestiti senior rimane meno sviluppato in Europa rispetto agli Stati Uniti.

    I prodotti d'investimento alternativi, compreso il private equity, possono comportare un grado di rischio più elevato, possono ricorrere alla leva finanziaria e ad altre pratiche d'investimento speculative che possono aumentare il rischio di perdita dell'investimento, possono essere altamente illiquidi, possono non essere tenuti a fornire informazioni periodiche sui prezzi o sulle valutazioni agli investitori, possono comportare strutture fiscali complesse e ritardi nella distribuzione di informazioni fiscali importanti, non sono soggetti agli stessi requisiti normativi dei portafogli comuni, spesso applicano commissioni più elevate che possono compensare gli eventuali profitti di negoziazione e, in molti casi, gli investimenti sottostanti non sono trasparenti e sono noti solo al gestore degli investimenti. Spesso non esiste un mercato secondario per le partecipazioni di private equity e non si prevede che si sviluppi. Possono esistere restrizioni al trasferimento di interessi in tali investimenti.

    Informazioni importanti

    Dati Invesco, salvo ove diversamente indicato. Dati al 30 giugno 2024, salvo ove diversamente indicato.

    Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.

    Si tratta di materiale di marketing e non di consulenza finanziaria. Non è da intendersi come una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di una particolare classe di attività, titolo o strategia. Non sono pertanto applicabili i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né i divieti di negoziazione prima della pubblicazione.

