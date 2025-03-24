Sbloccare il potenziale dei CLO

Con la continua evoluzione del panorama finanziario, gli investitori sono alla costante ricerca di nuove opportunità che possano diversificare i portafogli e generare rendimenti interessanti. Tra gli investimenti di questo tipo, uno che negli ultimi anni ha attirato una notevole attenzione è quello dei CLO (Collateralised Loan Obligation) I CLO possono offrire una proposta di investimento unica e competitiva, fornendo esposizione al mercato dinamico e spesso resiliente dei leveraged loan. Questo articolo intende fornire informazioni introduttive sui CLO, esplorarne le caratteristiche principali, i potenziali vantaggi e i fattori che le rendono un'opzione di investimento interessante. Leggi la panoramica completa in Understanding CLOs in Today’s Dynamic Financial Landscape.

Introduzione ai leveraged loan e ai CLO

I leveraged loan sono prestiti, in genere a tasso variabile, garantiti da first o second lien sugli asset di un emittente, con rating BB+/Ba1 o inferiore. Questi prestiti sono spesso utilizzati per finanziare fusioni e acquisizioni (M&A) nonché operazioni di leveraged buyout da parte di sponsor di private equity. Contrariamente alle obbligazioni high yield, i leveraged loan non sono considerati “titoli” e non sono registrati presso la SEC. Questi prestiti, inizialmente strutturati da una banca o da un gruppo di banche, vengono erogati in pool a un gruppo di finanziatori nel mercato primario e successivamente negoziati nel mercato secondario. I leveraged loan comprendono la maggioranza del collaterale dei CLO.

Con CLO si intende una società veicolo (SPV) garantita da un pool di asset, inclusi senior secured leveraged loan e obbligazioni. Raccoglie gli interessi e le distribuzioni di capitale dal pool di asset – in genere 200-400 mutuatari unici – e regola la distribuzione di questi incassi in base a un sistema a cascata chiaramente delineato nel contratto del CLO.

Struttura e gestione dei CLO

Prima dell’emissione, il veicolo del CLO viene capitalizzato tramite la vendita di tranche di debito e azioni. Successivamente all'emissione, il portafoglio di CLO è gestito attivamente da un gestore di CLO che seleziona il pool iniziale di asset e può negoziare gli asset nel corso di un periodo di investimento tipicamente compreso tra quattro e cinque anni. Trascorsi due anni, è in genere possibile richiamare le tranche di debito del CLO. I gestori di CLO ricevono una commissione in cambio dell’attività di gestione attiva del portafoglio.

I pagamenti delle cedole e del capitale riscossi sugli asset sottostanti (prestiti) vengono utilizzati per effettuare i pagamenti delle cedole e del capitale sulle passività del CLO (titoli CLO). Tali pagamenti seguono un ordine di priorità, partendo dalla tranche di debito con il rating più alto della struttura CLO fino a quella con il rating più basso. I flussi di cassa residui vengono poi destinati al patrimonio netto. Tale meccanismo viene definito “cascata del flusso di cassa”. I CLO sono strutturati in modo da sfruttare lo spread, o arbitraggio, tra gli interessi attivi ricevuti dai prestiti sottostanti e gli interessi corrisposti ai detentori di titoli CLO.

Considerazioni e potenziali benefici per gli investitori

I CLO offrono una serie di potenziali benefici agli investitori. In primo luogo, consentono di ottenere esposizione al mercato dei leveraged loan, caratterizzato storicamente da una certa resilienza e da rendimenti aggiustati per il rischio interessanti. In secondo luogo, la gestione attiva del portafoglio di CLO consente adeguamenti dinamici alle mutevoli condizioni di mercato, incrementando potenzialmente i rendimenti. Inoltre, la natura strutturata dei CLO, con i diversi livelli di tranche, consente agli investitori di scegliere il livello di rischio e rendimento in linea con i loro obiettivi d’investimento.

Tuttavia, per gli investitori è importante comprendere le complessità e i rischi associati ai CLO. La performance dei CLO può essere influenzata da diversi fattori, tra cui la qualità creditizia dei prestiti sottostanti, la liquidità del mercato e le condizioni economiche. Per tali ragioni, i CLO sono tipicamente indicati per i clienti professionali, i clienti qualificati e gli investitori esperti che hanno le competenze necessarie per valutare questi fattori.

Conclusione

I CLO rappresentano un'opportunità di investimento unica, in quanto consentono di accedere al mercato dei leveraged loan. Grazie alla gestione attiva e alla distribuzione strutturata dei flussi di cassa, i CLO possono essere un'opzione valida per gli investitori esperti che desiderano diversificare i propri portafogli e ottenere rendimenti interessanti. Come per qualsiasi altro investimento, è fondamentale che gli investitori svolgano un'accurata due diligence e comprendano i relativi rischi prima di procedere con l’investimento nei CLO.

Per informazioni più dettagliate, si rimanda a Understanding CLOs in Today's Dynamic Financial Landscape.