Scott Hixon è Senior Portfolio Manager e Head of Research del team Global Asset Allocation di Invesco, che investe nei mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime in tutto il mondo. In questo ruolo, supervisiona e contribuisce a guidare le iniziative di ricerca del team nelle aree dello sviluppo di modelli e strategie, nonché della costruzione del portafoglio.

Si è unito a Invesco nel 1994 e da allora è responsabile delle strategie di allocazione tattica dell'azienda. Ha iniziato la sua carriera nel settore dei servizi finanziari nel 1992 come trust officer per SunTrust Bank.

Scott Hixon ha conseguito un BBA in finanza, magna cum laude, presso la Georgia Southern University e un MBA presso la Georgia State University. Possiede la qualifica di Chartered Financial Analyst® (CFA) ed è membro della CFA Society di Atlanta.