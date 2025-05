Tradizionalmente, la compravendita di asset alternativi come l’immobiliare e alcune tipologie di private credit è più lenta rispetto a quella degli asset del mercato pubblico come le azioni e le obbligazioni. Tale lentezza è dovuta spesso al fatto che questi asset non sono negoziati su uno schermo con una liquidità giornaliera. La maggior parte degli investimenti sul mercato privato richiede tempo per maturare sul mercato e raggiungere i rendimenti potenziali.

Per contro, gli investimenti alternativi liquidi possono essere acquistati o venduti più frequentemente. Alcune tipologie di fondi come gli ETF possono essere utili per ottenere una maggior liquidità. Invesco offre ad esempio una vasta gamma di ETF su materie prime con accesso giornaliero.