ETF a replica sintetica: quali vantaggi?

Gli ETF basati su swap mirano a una replica molto precisa dell’indice; la controparte dello swap è infatti tenuta contrattualmente a fare in modo che la performance dell’indice corrisponda in maniera esatta a quella dell’ETF, mantenendo i costi bassi e prevedibili. Beneficiano anche di un trattamento fiscale favorevole negli Stati Uniti e nel Regno Unito, offrendo potenzialmente un vantaggio in termini di performance rispetto agli ETF a replica fisica. Alcuni investitori ricorrono agli ETF basati su swap per esporsi a uno specifico mercato.

Sebbene non esista un modo giusto o sbagliato per replicare un indice, la scelta spesso dipende dall'indice stesso. In alcune situazioni, tuttavia, la maniera più efficiente di accedere a uno specifico mercato è tramite un ETF basato su swap.

