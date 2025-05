Da tempo, gli ETF offrono agli investitori la possibilità di esprimere le proprie opinioni mirate sul mercato, e questo vale anche per l'incorporazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Attraverso un'attenta innovazione, Invesco ha progettato una gamma di ETF ESG che permettono agli investitori di esprimere le proprie opinioni in tema di sostenibilità in una varietà di regioni, settori e asset class.

Sia che i tuoi clienti desiderino semplicemente evitare alcune aziende o settori, o contribuire a promuovere un cambiamento positivo, la nostra ampia gamma di ETF ESG è in grado di assisterti nella creazione di portafogli che rispecchiano i valori che contano per te e per loro.