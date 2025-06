Aandelen-ETF’s

Ze vertegenwoordigen de eigendom van een bedrijf in de vorm van aandelen waarmee aandeelhouders kunnen deelnemen in de winst en dividenden van het bedrijf. De koers van aandelen op de open markt is wisselend, afhankelijk van de vooruitzichten, winstcijfers, en fundamentele kenmerken van het bedrijf, economische trends en andere factoren. Aandeelhouders kunnen doorgaans hun stem uitbrengen in verkiezingen binnen het bedrijf en andere besluiten die verband houden met het bedrijf.