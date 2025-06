Voor volledige informatie over risico's verwijzen wij u naar de juridische documenten. De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Een belegging in een geldmarktfonds (MMF) is niet gegarandeerd. Een belegging in een MMF verschilt van een belegging in deposito's en is onderhevig aan schommelingen; Als gevolg hiervan is het mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Een MMF is niet afhankelijk van externe steun om de liquiditeit van het fonds te garanderen of de intrinsieke waarde (NIW) per deelbewijs of aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van de hoofdsom is voor rekening van de belegger.