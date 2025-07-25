条款和条件以及网站政策

免责声明和责任限制

景顺及其任何关联公司、董事、高级职员、雇员或任何第三方供应商概不对您因本网站发生任何故障或中断，或向您提供本网站或本网站数据的任何其他一方的作为或不作为，或与您访问、无法访问或使用本网站或这些材料相关的任何其他原因（无论导致此类原因的情况是否在景顺或任何软件或服务支持提供商的控制范围内）而导致的任何损失或损害承担法律责任或任何形式的责任。

隐私政策

您自愿提供的信息

当您联系所在地的景顺销售代表或通过我们的网站提供您的个人数据时，我们可能会收集您的个人数据，例如姓名、公司名称、职称、居住国、个人和办公电话号码、电子邮箱地址以及您的财务信息。我们不会将您的个人数据用于除登记您出席我们的活动、回复您的咨询之外的任何其他目的。在适当情况下，并根据您与我们的业务关系性质，我们也可能将您的个人数据用于与您在景顺集团（“景顺”）运营或管理的投资基金中的现有及潜在投资相关的客户服务内容，包括对您的咨询进行跟进、市场分析、制定业务策略以及其他类似的行政或业务用途。在此过程中，您的个人数据可能会被第三方（包括其他景顺实体）访问，这些第三方受聘协助我们处理上述事项。当您向我们提供您的个人数据时，我们会告知您我们使用您个人数据的具体目的，若适用法律要求，您必须同意我们使用您的个人数据。您不必提供我们要求的所有个人数据，但这些数据将有助于我们快速与您取得联系，帮助您进行查询，并向您发送您可能认为有用的信息。

除非您同意，或者在得知您的个人数据将用于营销时，您不反对我们出于此目的收集数据，否则您的个人数据不会用于营销。此外，您可以通过在您收到的信函中选择“取消订阅”选项或联系您的区域销售代表，随时撤销您对我们使用您的个人数据与您进行通讯的意愿。

在实现收集您个人数据的目的时，在法律允许的范围内，您的个人数据可能会被转移至您所属司法管辖区外的其他景顺实体或外部服务提供商进行处理和/或存储，而这些区域可能不存在与您所属司法管辖区的数据保护法律基本相似或服务于相同目的的数据保护法律。

网站收集的信息

当您浏览我们的网站时，我们或我们的第三方服务提供商可能会使用软件工具或“缓存文件”来收集有关您的信息（例如，您的电子设备的IP地址、您的所在国、访问的页面、访问时间和浏览器类型）以及您的浏览行为，以便：

使用缓存文件跟踪并记录浏览网站和网站各部分的访客总人数；

分析我们的网站，例如收集信息，帮助我们了解访客在我们网站上的浏览习惯；

生成关于网站活动的统计报告，例如访客数量以及他们浏览的网页；

通过临时存储您在工具中输入的任何信息，如计算器或我们网站上的演示，改进我们网站的功能；在某些情况下，在您访问我们网站时记住有关您的信息。我们可能需要这样做，以便提供一些服务；以及

记录您对我们网站的浏览、您浏览过的页面以及您浏览过的链接。我们使用这些信息让我们的网站更符合您的兴趣，并确定您可能感兴趣的产品或服务。出于这些目的，我们也可能与第三方共享这些信息。

景顺、景顺的关联公司、代理商或任何向景顺提供服务的其他第三方皆可能会处理收集到的信息。

大多数网页浏览器最初设置为接受缓存文件。您可以通过更改设置来选择“不接受”缓存文件，但如果您设置为不接受，您可能会发现网站上的某些功能无法正常使用。有关更多详细信息，请查阅下文我们的缓存文件政策。

出于信息安全原因，我们可能会使用您的电子设备的IP地址对异常IP地址进行监控，以检测可疑活动并降低与互联网相关的安全风险。

除上述情况外，未经您事先同意，我们不会向任何其他方披露我们收集到的有关您的信息。

保留、访问、更正、清除

我们将仅在适用法律要求我们保存您的个人数据时以及在实现上述目的所需的其他情况下，保存您的个人数据。我们将对您的个人数据保密，并采取一切合理措施确保您的个人数据安全，防止其发生未经授权的读取、丢失、披露和损坏。

视乎您所在的司法管辖区，您有权：

检查我们是否保存您的个人数据； 要求读取和/或更正与您有关的任何数据； 查明我们有关个人数据的政策和使用，并了解我们保存的个人数据的种类；以及 反对将您的个人数据用于营销目的，在您向我们传达您的反对意见后，我们不会将您的个人数据用于营销目的。

如果法律允许，我们可以对任何数据请求的处理收取合理费用。为了处理任何此类请求，我们可能要求您提供证据，证明您是该请求所对应的个人，或者您是获准代表该个人提出请求的个人。

如果您要求我们停止将您的个人数据用于客户服务和营销目的，景顺将停止此类使用，而且您的个人数据将被删除或销毁。

请将您的请求发送至以下任一数据保护专员，其详细信息如下所示。

中国大陆地区

中国大陆地区数据保护专员

由首席合规官转交

中国大陆

上海市

浦东新区陆家嘴环路1000号

恒生银行大厦5楼032室

邮编：200120

香港特别行政区数据保护专员

景顺投资管理有限公司

香港

中环康乐广场1号

怡和大厦45楼

台湾地区数据保护专员

由台湾合规官转交

11047台北市松智路1号22楼

台湾(0800-045-066)

新加坡数据保护专员

由新加坡合规部转交

Invesco Asset Management Singapore Ltd

9 Raffles Place

#18-01 Republic Plaza

Singapore 0148619

日本数据保护专员

由合规官转交

Invesco Asset Management (Japan) Limited

Roppongi Hills Mori Tower 14F

P.O.Box 115,

10-1, Roppongi 6-chome, Minato-ku

Tokyo 106-6114

Japan

澳大利亚数据保护专员

由澳大利亚高级合规经理转交

Invesco Australia Limited

L26 333 Collins Street Melbourne

VIC 3000, Australia

本声明中的任何内容均不得限制您享有的法律规定权利。

有关本网站用户的信息不会出售给第三方。

景顺不对任何滥用公开信息的行为负责。

如果您居住在中国大陆地区，请参考本隐私声明的 附件，了解根据中华人民共和国适用法律要求披露的可能处理您的个人信息的机构的详细信息。

如果您居住在澳大利亚，请参考适用于源于澳大利亚的个人数据的完整隐私政策：https://www.invesco.com.au/home/dam/jcr:2cd4d2c7-9409-49ac-9264-7c2e961a57b4/GEN_Invesco_Privacy_Policy.pdf

版权和其他通告

本文件所含信息的所有版权、专利权、知识产权和其他产权均归景顺所有。任何类型的权利均未被授权或转让或以其他方式转移给访问此信息的人员。在任何情况下均不得复制、转载或转发本信息或其任何部分。景顺或其关联公司及其董事和雇员可能持有也可能并未持有上述证券或相关持仓。

如您对本文件所载任何信息有任何疑问，请咨询您的股票经纪、律师、会计师、银行经理或其他专业顾问。

景顺投资管理有限公司根据1940年《投资顾问法》第206A条下的美国证券交易委员会(SEC)命令，豁免遵守《投资顾问法》的特定条款及其项下的若干规则。此项豁免涉及根据第204-3(b)(2)或(b)(4)条规则要求提交ADV表格或交付其手册、重大变更摘要或手册补充。景顺投资管理有限公司将在实际可行的情况下尽快根据《顾问法》第204-3(b)(2)及(b)(4)条规则要求提交ADV表格及交付手册（或重大变更摘要）及手册补充，但不得迟于原提交或交付截止日期后45天（如适用）。

网络安全

景顺致力维护网络安全

我们正在不断审查和升级我们的安全措施，让您安心使用我们的网络服务。我们已采取一系列措施，以保障您使用网站的安全，例如：安全加密和验证。

我们网站使用加密技术，在访问网站上的数据时，挂锁标识将出现在屏幕的顶部（或底部）。

要验证站点，您可以：

1. 单击挂锁：查看证书详细信息，例如谁颁发了该证书以及将其颁发给谁。

2. URL检查：确保您在正确的域上（例如，https://www.invesco.com，而非https://www.1nvesco.com）。

3. 请参阅本网站“网络安全信息与指引”部分，以获取最新网络安全信息和指引。





七项维护网络安全的建议

我们竭尽所能维护网站服务安全，您亦可采纳以下建议，进一步保障自己的网络安全。

1.保护您的个人电脑、移动设备和个人数据安全

确保个人电脑或移动设备安全是保障个人数据的首要步骤。 建议安装及启用防火墙、防毒及反间谍软件，并确保软件为最新版本。

2.避免写下私人密码

切勿向任何人泄露您的用户名称或密码，并避免以书面方式存放。您可选用可靠且安全的密码管理软件程序，但在使用之前，应细阅其安全评价，并取得适当建议。

3.定期更改密码

定期变更密码是防止他人访问您的帐户的最佳防御措施之一。不同的线上账户应使用不同的密码。

4.谨慎处理不明来电和留言

如果您接到要求提供安全信息的不明来电和留言，切勿回复。我们绝不会通过电子邮件、短信、聊天讯息和通知提示向您索取个人安全信息。请参阅“如何识别可疑电子邮件、短信、聊天讯息和通知提示 ”。

5.不要通过电子邮件发送您的个人信息

电子邮件并非安全的通信方式。请勿以这种方式发送任何个人或帐户相关信息。

6.使用安全网络

如果您通过无线网络(Wi-Fi)连接到互联网，请确保您连接的是一个安全的无线网络（提示：留意浏览器中的挂锁图标）。如果您使用不安全的无线网络，请避免访问或浏览需要显示个人信息的网站。即使安装了防毒软件，如果网络不安全，您的资料仍可能会被非法获取。

7. 定期检查帐户活动并了解最新消息

定期检查帐户状况，如发现异常，请立即联系我们。定期查看本网站和其他网站，将帮助您及时了解与网络安全和金融犯罪相关的最新消息。可参考以下方式获取更多网络安全信息与指引。

如何识别可疑电子邮件、短信、聊天讯息和通知提示

任何信誉良好的公司都不会向您发送消息要求您提供并确认个人或帐户详细信息（如密码）。如您收到自称来自景顺的此类讯息，请立即与我们联系。

诈骗信息可能难以分辨，如您对来自景顺的信息（如电子邮件、短信、聊天讯息或通知提示等）的真实性存有任何疑问， 请先致电(852) 3191 8282， 切勿点击可以信息内的任何链接。

请勿分享敏感个人资料、帐户资料、登入凭证、一次性密码（OTP），或按指示进行交易。避免点击可疑信息（包括短信、电子邮件、聊天讯息和通知）内的链接。

如怀疑收到冒充景顺的可疑来电或诈骗信息（如钓鱼电子邮件、短信、聊天信息和通知提示等），请联络我们，请将自称来自景顺的信息（如电子邮件、网址、信息截图等）转发给我们，在收到相关信息后，我们将会发出一条自动回复信息以作确认。如您发现任何与景顺帐户相关未经授权的金融交易，请通知我们，也可及时向警方报告。

可疑消息的常见特征

诈骗讯息

诈骗消息（如钓鱼邮件、短信、聊天讯息和通知提示等）可能会复刻公司商标和设计风格，试图令讯息看似更真实。此类讯息可能会敦促您点击其中的链接并引导至假冒网站。若您登入网站时，浏览器位置栏未显示挂锁符号，请加倍小心，并核实网站真实性。切勿点击可疑电子邮件、短信、聊天讯息、网站或社交媒体内的链接或附件。切勿在可疑网站、短信或其他消息平台输入敏感个人资料、帐户资料、登入凭证或密码。

虚假紧迫感

许多钓鱼讯息都试图以威胁的方式欺骗您，即如果不立即更新，您的帐户将被关闭或无法使用。要求您立刻提供个人敏感信息的消息可能是诈骗讯息，请勿冲动操作。如有疑问，请先向有关机构查询。

虚假链接

许多钓鱼邮件、短信、通知提示等消息都包含看似真实但实际会跳转至假冒网站的链接，该网站的网址可能与最初显示的链接相同或不同。点击任何链接之前，请务必将鼠标移动到链接上方，核对实际网址。如果网址与链接文本所示不同，请保持警惕。请勿点击可疑链接。

附件

与虚假链接类似，附件也用于网络钓鱼信息当中且十分危险。请勿点击来源不明的附件，否则可能会下载间谍软件或病毒。本公司绝不会未经要求而主动向您发送包含附件或要求您更新电脑软件的消息。

保护自己免受网络诈骗：

景顺绝不会通过超链接要求您分享登录凭证或一次性密码。请保持警惕并保护您的信息，包括帐户登录信息（个人身份识别码(PIN)、密码或代码）。

请勿向任何未经验证的网站、移动应用程序、社交媒体平台或任何形式的数字平台披露您的信息，即使看似真实的。请务必首先验证官方来源，并仅使用经授权的安全方法来处理您的信息资产。

警惕冒充权威人士的骗局。请勿分享您的信息。意外来电和消息（如电子邮件、短信、聊天讯息和通知提示等）可能是诈骗者在冒充景顺或您熟悉的机构。请务必先通过官方渠道查证。

景顺的电子邮件政策

电子邮件并非安全的通信方式，因此景顺会在电子邮件中采用适当的保护机制，以保护任何帐户或个人数据。我们亦不会根据电子邮件收到的指示更改您的个人信息。

如果您收到要求点击链接以更新信息的电子邮件，请勿点击该链接。

景顺绝不会要求您通过电子邮件发送任何帐户信息。如果您对电子邮件是否来自景顺有任何疑问，请致电(852) 3191 8282与我们联系。

网络安全与资讯指引

有关更多的网络安全和科技罪行的资讯及支援，请参考以下外部网站。 有关额外的网络安全提示和最新的网络安全威胁形势，您亦可以于所在地区参考当地可信赖的网络安全指导资源，包括但不限于我们位于香港的亚太总部的示例。

中国大陆

全国网络安全宣传活动：旨在帮助人们提高网络安全意识，学习防范网络攻击。该活动由中国国家互联网信息办公室及其他政府部门组织。

网址：http://www.cac.gov.cn/

中国香港

网络安全信息站(CSIP)

网络安全信息站是一个独特的网上资源，旨在为一般用户、中小企以及学校提供实用的意见及循序渐进的指引，就电脑、移动设备及网站进行安全检测，并学习在防御网络攻击方面的相关贴士及技巧。网络安全信息站亦会提供信息安全公众活动的消息、专家之言、以及由专业机构所提供的信息安全故事等，让公众获悉最新安全信息。此网站由中华人民共和国香港特别行政区政府数字政策办公室全力支持。

网络安全资讯站

信息安全网

信息安全网旨在为社会大众提供一个一站式的门户网站，让市民有效地获得信息安全方面的信息和资源，以及有关防止网络犯罪的措施和最佳实践。在信息安全网中，您可以找到有关信息安全的各项有用资料及资源，例如：最新信息安全消息及活动、信息安全技术文件及报告、近期的网络钓鱼攻击、最新病毒警告以及其他相关的资料。此网站由中华人民共和国香港特别行政区政府数字政策办公室全力支持。

资讯安全网

科技罪案

香港警务处网络安全及科技罪案调查科(CSTCB)不但负责处理有关网络安全的事项及调查科技罪案，还专责处理电脑法理监证及防止科技罪案的工作。网络安全及科技罪案调查科网页可帮助您了解更多有关科技罪案的信息。如果您遭遇诈骗、欺诈或网络犯罪，您应向该部门报告诈骗行为。

香港警务处网络安全及科技罪案调查科网站

香港警务处防骗协调中心（ADCC）



ADCC为公众提供支持和信息，协助防范诈骗。网站载有防骗协调中心的防诈骗工作详情。

香港警务处ADCC网站

投资者及理财教育委员会（IFEC）

投资者及理财教育委员会（投委会）是证券及期货事务监察委员会（证监会）下属的一家公立机构，专注于提升香港的投资者和理财教育，并获四家金融监管机构，包括香港金融管理局、保险业监管局、强制性公积金计划管理局及证监会，以及教育局支持。

投委会通过其教育平台“钱家有道”推广和提供免费且公正的投资者和理财教育资源和计划，推广金融知识，并为投资者提供防骗教育资源。

投资者及理财教育委员会（投委会）IFEC网站

证券及期货事务监察委员会 (证监会) SFC警示名单

证监会警示名单列出可能在香港经营的无牌公司、可疑投资产品、可疑虚拟资产交易平台、伪冒监管机构及／或市场营运机构、可疑的投资网站、伪冒电邮等。

证监会警示名单

香港金融管理局 (HKMA)“智醒消费者”提示

香港金融管理局 HKMA (金管局) 提供辨识和防范冒充金融机构或监管机构职员的诈骗者指引，并有核实金融机构真伪的提示。

金管局防骗提示

CyberDefender及Scameter / Scameter+

CyberDefender提供资源及工具，协助用户防范网络威胁及诈骗。Scameter是CyberDefender推出的工具，可评估可疑短信、电子邮件或来电的诈骗风险。Scameter+ 移动应用程序设有即时警示功能。根据香港金融监管机构的指引，建议大众使用这些工具以更好评估收到的可疑信息。

CyberDefender网站 及 Scameter网站

通信事务管理局办公室（通信办）- 短信发送人登记制 (#)

为协助香港市民识别短信发送人的身份，所有已登记参与“短信发送人登记制”的公司或机构，会使用其以“#”号开头的“已登记的短信发送人名称”发出短信予本地移动服务用户。

当市民收到可疑短信，或非以“#”号开头的短信发送人名称或以一般电话号码显示的短信，须保持高度警觉。在任何情况下，绝不要向身份未经核实的短信发送人披露个人、银行户口或信用卡资料、转账金钱或开启短信内的超链接，以免蒙受损失。

通信事务管理局办公室 - 短信发送人登记制

Cookies政策

本网页使用了cookie，以便本网页一个月内不会在您浏览时重复出现。如果您不希望本网页使用Cookie，请调整您的浏览器。我们收到的所有信息都是保密信息，不会出售给第三方。

免责声明

尽管本网站提供有关景顺产品的信息，但此类信息不应被视为购买或出售任何此类投资的要约或要约招揽。本网站所载信息取自或整理自被视作可靠和最新的资料来源。然而，景顺不能也不会就此等信息的准确性、有效性或完整性做出明示或暗示的保证、担保或声明。景顺或其关联公司或景顺及其关联公司的任何董事或雇员，概不对任何人士依赖此等信息而造成的任何损失负责（无论是侵权、合同还是其他方面），也不对此等信息的任何错误或遗漏（包括但不限于第三方资料来源所造成的错误或遗漏）负责。本网站提供的信息如有更改，恕不另行通知。

本网站所载信息不构成在向任何人士分销或要约未经认可的任何司法管辖区，进行分销、要约购买或出售或招揽要约购买或出售任何证券。本网站所载信息尤其不得用作派发，也不构成向美国人士（美利坚合众国居民或根据美利坚合众国或其任何州、领地或属地法律组建的合伙企业或企业）或代表美国人士的利益在美国购买或出售任何证券的要约或要约招揽。本网站并非针对禁止网站的发布或访问（由于该人士的国籍、居住资格或其他原因）的任何司法管辖区的任何人士。在访问本网站前，您有责任了解并遵守所属司法管辖区的所有适用法律法规。

本网站可能包含“前瞻性声明”等声明，这些声明是基于对未来事件的若干假设作出。前瞻性声明基于截至声明日期的可用信息作出，景顺不负责更新任何前瞻性声明。实际事件可能不同于假设。无法保证前瞻性声明（包括任何预测回报）将会实现，或实际市况和/或表现结果不会与所示结果产生巨大差异或大幅低于所示结果。

景顺不提供法律或税务建议，建议您在作出投资前寻求自身的律师、会计或其他顾问意见。

投资涉及风险。过往表现并非未来回报的指引。投资者应注意，本网站提供的信息可能并未列出投资本网站所述任何景顺产品所涉及的所有风险和其他重要方面，因此应参阅相关基金章程了解详情，并建议在适当情况下寻求专业建议。

投资决定由您自行作出，但除非中介人在销售该产品时已告知该产品适合您并向您解释为何投资该产品符合您的投资目标等原因，否则您不应作出投资。

使用外部链接时，您将离开景顺网站。后续网页表达的任何观点和意见均不代表景顺的观点和意见。