景顺在中国
景顺提供中国最大和最全面的投资平台之一。
25+年
开拓中国市场
超过103名
本地投资专才*
我们凭借对中国的深刻认识和全球专业知识，提供无缝的环球投资体验，满足客户的需求。我们已成功地为境内和境外客户提供服务。
- 开拓中国市场的先驱： 1992年，我们发行了景顺第一只中国股票基金。随后，我们成立了中国第一家中美合资基金管理公司，推出了首只主动管理的沪港深通基金，同时也是中国在岸量化股票投资的创新者。未来，我们将继续在这个不断变化的市场中持续创新。
- 为合资公司提供先进的管理经验：我们与景顺在中国的合资公司景顺长城紧密合作，并在投资理念、风险管理及公司治理方面为其提供最佳的国际实践。
- 我们提供关于中国市场的直接和独到的见解：我们在中国有超过400名本地员工#为数以百万计的中国零售和机构客户提供服务。我们每天都在参与市场的过程中累积投资经验及智慧。
- 拥有经验丰富、人员稳定的投资团队：我们的团队是中国规模最大、经验最丰富的团队之一。 我们是中国境内领先的量化投资资产管理公司之一。
- 与全球专业知识接轨：我们提供全球投资经验、产品、客户服务及综合性的报告，为客户打造无缝、国际化的投资体验。
*截至2025年6月30日止。 景顺长城的总员工数目：398。
我们获得了以下独立第三方对我们优秀投资业绩的认可：
- 2019年，景顺在Z-Ben Advisor 公布的“2019年中国内地顶尖外资机构”名单中排名第二。
- 2018年，景顺长城及历任管理层被中国基金业协会评为“优秀基金管理公司及管理层（7-15年组别）” 。景顺长城是获得此殊荣的十家在岸基金公司中的其中一家，以其卓越的管理而著称。中国证券投资基金业协会是一家自律组织，受中国证券监督管理委员会监管。
- 2018年、2019年，景顺长城连续两年被《中国证券报》评为“金牛基金公司” 。金牛奖是中国资产管理行业最负盛名的奖项，金牛基金公司奖项表彰获奖者在基金管理上的杰出表现。
- 景顺长城连续两年被《证券时报》评为“2017年度十大明星基金公司”、“2018年度十大明星基金公司” 。这家中国刊物颁发的奖项，是表彰获奖者卓群的风险控制能力，同时取得良好的可持续表现。
- 2018年，景顺长城量化及指数投资部投资总监黎海威被《亚洲资产管理》杂志评为“年度最佳首席投资总监（股票）” 。这家香港刊物将奖项授予亚太区最杰出的获奖者。
- 2018年，景顺长城股票投资部投资总监余广被《投资洞见与委托》杂志评为“年度最佳首席投资总监（股票）” 。投资洞见与委托(I&M)是一个数字媒体平台，专注于金融和经济新闻。首届2018年专业投资大奖授予投资管理领域的机构，以表彰其杰出的表现。
景顺长城是我们在中国的合资公司，成立于2003年，同时服务国内零售及机构客户。景顺长城在中国市场拥有强大的品牌影响力——其业绩表现稳定且不断通过传统渠道及电商平台推广多样化的投资能力，包括基础股票、量化股票、固定收益和货币市场基金。目前，我们正在打造资产配置、Smart Beta以及因子投资的能力，为客户提供专业的综合投资解决方案的能力，并持续推广配置多类资产的养老金产品。
通过服务数百万中国零售及机构客户，我们对该市场拥有直接而且独到的见解。2019年，中国电商领导者阿里巴巴旗下的线上财富管理平台蚂蚁财富授予了我们“最佳合作伙伴”的奖项。景顺为合资公司的管理提供了先进经验，同时也与我们在中国的主要合资方——中国华能集团控股的长城证券，建立了紧密、互信的合作伙伴关系。
同时，我们在中国也有专业投资房地产和私募市场的业务机构。
景顺香港（IVZHK）是我们大中华区业务的组成部分，也是景顺在亚太区的总部。景顺香港自上世纪70年代以来就专注于拓展主动型基金管理业务，为国内外客户实现投资目标提供支持。景顺香港拥有专业的投资、运营和销售人员，是中国市场的先驱投资者。
景顺在全球拥有8,400多名员工，管理1.8万亿美元#的资产，为120多个国家的客户提供服务。我们是一家独立的投资管理公司，致力于提供投资体验，帮助人们享受更充实的人生。景顺成立于1935年，目前在逾25个国家开展业务。我们利用我们的知识资本、全球业务优势和稳健的运营，帮助投资者实现长期财务目标。
我们就投资中国市场提供股票、固定收益、量化策略、房地产和私募股权投资策略。
股票
- 我们的合资公司在基本面股票及量化投资上，均十分强调研究的重要性，并且关注长期回报。
- 我们的香港团队专注于自下而上的选股和中国所有股票的投资，并自1992年以来管理专门的境外基金。
固定收益
- 我们的合资公司提供人民币债券及货币市场策略，这些策略主要基于自上而下的宏观分析及自下而上的信用研究。
- 我们的香港团队投资于中国债券并寻求主题投资机会。我们利用自家全球平台在中国固定收益领域寻求合适机会，包括与中国推动沿线国家经济合作倡议 “一带一路” 相关的投资。
房地产
- 我们是中国市场内投资规模最大的全球房地产投资者之一。我们的投资策略涵盖不同资产类别的核心型、增值型和机会型投资。我们直接投资并通过获许可平台的基金，投资于私人房地产。
私募股权
- 我们在当地的团队与中国主要的机构和企业合作伙伴建立了长期的合作关系，这为我们提供了行业领域的专业知识，以及在投资、跟进、退出方面早期专属的投资机会。