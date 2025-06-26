強積金計劃服務更新，平台轉移通知

銀聯金融有限公司（「銀聯金融」）與景順投資管理有限公司（「景順」）於 2023 年 5 月就強制性公積金（「強積金」）業務締結策略聯盟。透過此聯盟，銀聯金融已在 2023 年 11 月 1 日成為本計劃的保薦人，而景順繼續擔任本計劃的投資經理，並憑藉其對環球投資的專業知識，在銀聯金融的強積金平台繼續提供旗下各項基金選擇。此舉令本計劃的現有成員能夠繼續投資於由景順所管理的基金，同時獲得銀聯金融廣泛的專業客戶支援並從其縝密的數碼服務實力中受惠。於即日起景順將停止醫院管理局專用網站強積金相關網頁運作，您可以到醫院管理局成員專用的BCT網站瀏覽強積金最新資訊。https://bit.ly/3Zu3hfu

BCT強積金策略計劃（「計劃」 ）經已於2025年7月3日加入「積金易」平台，銀聯信託有限公司（銀聯信託）仍為上述計劃的受託人，而積金易平台有限公司將使用「積金易」平台執行計劃下的行政工作，為您提供計劃行政服務及處理您的服務指示。您可透過「積金易」平台管理您的強積金，而無須再向銀聯信託提交服務指示。「積金易」平台: https://www.empf.org.hk/

現有強積金成員網頁將在加入積金易平台後繼續開放至2025年10月2日。您可以繼續使用現有方式登入成員網站，並查閱轉移至eMPF平台前的帳戶情況並核對有關資料。請注意：您只可使用2025年6月17日下午4時或之前最後登記之電話號碼，以用作接收一次性密碼來重設私人密碼或登記新用戶。

另外，BCT預計由 2025年8月1日起新增全新強積金成員專區，只需經bct+應用程式通過身份認證，即可使用成員專區的MPF額外增值服務，如AI顧問MARIO及強積金健康報告。下載bct+ : https://bit.ly/4jiyfOQ