Perspectives Asie hors Japon pour 2022 : les responsables politiques joueront un rôle majeur | Invesco

Les taux de vaccination augmentent en Asie et sont supérieurs à la moyenne mondiale. Dans les économies les plus riches comme Singapour, la Corée du Sud et la Chine, plus de 70% de la population a été totalement vaccinée. Les campagnes de vaccination accélèrent au Vietnam, à Taïwan, en Inde et dans la région ASEAN.

Nous pensons que quelle que soit la stratégie de lutte contre le COVID adoptée dans chaque pays, les cas graves de COVID et les taux d’hospitalisation iront décroissant dans la région et dans les pays occidentaux, ce qui conforte l’hypothèse centrale d’une poursuite de la reprise.

Cela étant, les différentes stratégies mises en œuvre pour endiguer la pandémie auront des répercussions sur les économies locales. Rien n’indique que la Chine, y compris Hong Kong, mettra un terme à sa stratégie « zéro COVID » et il y a fort à parier que la croissance ralentira en 2022 à cause des restrictions, comme cela a été le cas l’été dernier.

Certains marchés nous semblent plus à même de modifier leur politique de lutte contre le covid, ce qui devrait leur permettre de revenir à la normale et de doper la croissance.

2. Les banques centrales resserreront-elles leurs politiques ?

Chez Invesco, nous sommes convaincus que l’inflation est toujours un phénomène monétaire. De décembre 2019 à août 2021, la masse monétaire américaine, telle que mesurée par l’agrégat monétaire M2, a augmenté de 5500 milliards de dollars US. Il s’agit d’une hausse de +35,7%. C’est un chiffre incroyable. Même en déduisant l’argent utilisé pour financer la croissance économique et pour accroître les soldes monétaires que l’état souhaite détenir par rapport à ses recettes, la masse monétaire affiche une augmentation de 3100 milliards de dollars.

Tout cet argent alimentera la croissance réelle et une inflation tenace (et non pas une poussée temporaire d’inflation) sur les deux à trois prochaines années.

En Asie, la Corée du Sud est le premier pays à avoir commencé à normaliser sa politique monétaire avec une hausse des taux directeurs en août. Il y a désormais fort à parier que d’autres banques centrales lui emboîteront le pas. L’Asie se distingue des autres régions par le fait que la croissance de la masse monétaire dans les grandes économies comme la Chine est moindre qu’aux États-Unis.

Nous sommes convaincus que ces pays ne connaîtront pas une poussée d'inflation comme celle qu’ont connue les États-Unis, ce qui permettra aux banques centrales de poursuivre plus longtemps leurs politiques monétaires accommodantes. En outre, compte tenu des différentiels de taux et des opportunités de croissance en Asie rendues possibles grâce à une plus grande stabilité macroéconomique, la demande pour les actifs libellés en USD pourrait se révéler moins forte qu’en 2013.

3. Y aura-t-il une reconfiguration des chaînes logistiques régionales ?

Certains pays d’Asie comme le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie sont des rouages majeurs des chaînes logistiques mondiales et la Chine prend de l’importance dans la chaîne de valeur. La pandémie de COVID a mis à mal l’activité économique de ces pays et les investisseurs redoutent désormais une reconfiguration des chaînes logistiques dans la région.

Nous pensons que l’Asie restera avantageuse à bien des égards en tant que foyer majeur de production. En effet, la région dispose d’une main-d'œuvre abondante et qualifiée, d’infrastructures de qualité et de gouvernements réformistes. Même en Chine, où le coût du travail augmente, la majeure partie des entreprises étrangères préfèrent continuer à opérer sur le marché intérieur, en forte croissance, et à s’appuyer sur ses écosystèmes de chaînes logistiques.

La pandémie de COVID a montré l'importance de la diversification et a montré qu’il était indispensable de se doter d’une stratégie exploitant les points forts de chaque site et capable de fonctionner normalement quand un site fait face à certains risques. Forte de ses diverses tendances démographiques, géographiques et culturelles, l’Asie offre un large éventail de possibilités aux entreprises. Quand bien même il s’agit d'un phénomène réel, la relocalisation des productions sera limitée.

4. Quel impact l’investissement ESG peut-il avoir sur l’Asie ?

L’Asie est confrontée à de nombreux défis ESG. Trois des cinq plus gros émetteurs de gaz à effet de serre (mesurés en tonnes équivalent CO2) sont des pays d’Asie : la Chine, l’Inde et l’Indonésie. Dans le même temps, les inégalités suscitent une colère sociale dans plusieurs pays et les problèmes de gouvernance d’entreprise sont souvent un facteur clé poussant les investisseurs internationaux à sous-pondérer l’Asie en portefeuille.

L’Asie a besoin d'un avenir durable. Les responsables politiques s’efforcent de résorber les déséquilibres qui plombent l’économie. En Chine, la prospérité pour tous est le concept de développement global qui vise à promouvoir une croissance de qualité, le bien-être social et la soutenabilité environnementale.

À Singapour, le Green Plan dévoilé cette année est une nouvelle initiative du gouvernement visant à aller de l’avant en matière de développement durable. Ces efforts finiront tôt ou tard par renforcer l’économie et offriront de plus en plus d'opportunités intéressantes. Elles rendront l’économie plus attractive et attireront les capitaux des investisseurs.

Nous attachons une grande importance aux facteurs ESG et militons activement pour les changements que nous souhaitons voir survenir. En tant qu’investisseurs, nos intérêts convergent avec ceux des responsables politiques.

Que nous réserve 2022 ?

Nous pensons que les dirigeants politiques joueront un rôle majeur en 2022 pour fixer la trajectoire de la croissance à court terme et pour résoudre les problèmes structurels en matière de chaîne logistique et d’ESG. Nous sommes convaincus que, grâce à son objectif de développement sur le long terme reposant sur le concept de prospérité pour tous, la Chine restera une classe d’actifs attractive et qu’elle regagnera progressivement la confiance des investisseurs.

Les décotes de valorisation des actifs chinois survenues ces derniers jours les rendent notamment plus attractifs que les actifs indiens. Nous pensons que la région ASEAN va prendre de l’élan à mesure que les taux de vaccination augmentent et que les frontières rouvrent progressivement.