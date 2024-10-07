Invesco s’engage pour l’investissement responsible

Notre engagement en faveur de l'investissement responsable

Invesco s'engage en faveur de l'investissement responsable en travaillant activement à l'intégration des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans tous les domaines de l'entreprise.

Explorez l’univers ESG aux côtés d’Invesco

Investir pour bâtir ensemble un meilleur futur

Comme vous, nous savons que les investissements que nous réalisons aujourd’hui peuvent contribuer à bâtir un meilleur futur.

C’est la raison pour laquelle nos gérants de portefeuille prennent en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus d’investissement. Ils adaptent leur stratégie pour chaque classe d’actifs et travaillent en collaboration avec les entreprises qu’ils détiennent en portefeuille.

Nous nous engageons à collaborer avec vous pour que vous puissiez être à la page dans cet univers en constante évolution, notamment en vous proposant des informations exclusives et des contenus pédagogiques.

ACTIONNARIAT DYNAMIQUE

Nous avons réalisé plus de 2 200 engagements sur des sujets ESG en 2023, votant pour plus de 9 000 entreprises par an¹.

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

Signataires des PRI (Principles for Responsible Investment) depuis 2013.

Nos capacités d’investissement responsable

  • Nos produits d’investissement responsable : Nous proposons une large gamme de fonds indiciels cotés (ETF) et de fonds à gestion dynamique ESG, y compris des fonds conformes à l’Article 8 du règlement européen et du conseil sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et des fonds de placement éthique.
  • Équipe ESG : une équipe ESG pour orienter et présenter nos travaux dans le domaine.
  • ESGintel : Ce système exclusif de notation fournit des données et des informations ESG pour plus de 18 000 entreprises.

Découvrez les connaissances, les outils pédagogiques, les idées et l’expertise développés par Invesco pour vous aider à atteindre vos objectifs d’investissement ESG.

  • Notes de bas de page

    1 Sources : statistiques de vote Invesco du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023. Équipe ESG d’Invesco en mars 2024.

    2 Sources : PRI – Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations Unies.

    Risques d'investissement

    La valeur des placements et les revenus éventuels fluctueront (ce qui peut être en partie attribuable aux fluctuations des cours) et les investisseurs pourraient ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    Informations importantes

    Les opinions exprimées sur ce site sont fondées sur les conditions actuelles de marché. Elles peuvent différer des opinions exprimées par d’autres professionnels de l’investissement et peuvent évoluer sans préavis. 

    Tout classement, toute notation ou toute récompense mentionné(e) dans le présent document ne constitue en aucun cas une garantie de performance future et peut évoluer au fil du temps.