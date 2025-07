Il est possible d’acheter et de vendre des ETF par l’intermédiaire d'un courtier, ou d’un conseiller financier, tout comme pour les actions et parts ordinaires.

Acheter ou vendre nos ETF est généralement assez simple, mais il se pourrait que vous souhaitiez en parler avec un conseiller financier dans le cas où vous envisageriez de réaliser une transaction de grande ampleur ou complexe.

Notre équipe Capital Markets est l’interlocuteur central pour nos ETF et ETC domiciliés en Europe, tant pour le marché primaire que secondaire. Elle vous aidera à trouver la façon la plus adaptée et la plus économique d’acheter des parts de nos ETF ou ETF, en fonction de vos préférences. Elle peut également réaliser pour vous une analyse des coûts pré-négociation, graduite et sans engagement.