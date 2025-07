U koopt en verkoopt ETF's meestal via een effectenmakelaar of online handelsplatform, net zoals bij gewone aandelen.

Hoewel de aan- en verkoop van onze ETF's meestal vrij eenvoudig is, is het verstandig om eerst met ons te overleggen, zeker bij een bijzonder grote of complexe transactie.

Ons Capital Markets-team fungeert als centraal contactpunt voor zowel de primaire als de secundaire marktactiviteit voor onze in Europa gevestigde ETF's en ETC's. Zij kunnen u helpen de meest geschikte en kosteneffectieve manier te vinden om een van onze ETF's of ETC's te kopen of ernaar om te schakelen, op basis van uw individuele voorkeuren. Zij kunnen u ook een voorafgaande kostenanalyse geven, die gratis is en u tot niets verplicht.