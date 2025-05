Maandelijkse goudupdate

Goud eindigde in januari met het hoogste eindemaandniveau sinds maart vorig jaar, hoewel het metaal intra-maand een piek van $1.948 bereikte. Het maandelijks rendement van 5,7% betekent dat het metaal een prijsstijging heeft gerealiseerd van 18,4% voor de drie maanden tot eind januari. Januari is meestal een sterke maand voor goud, waarin de prijs gemiddeld over de afgelopen 25 jaar met 2,0 steeg. De zelfs nog betere prestatie in januari van dit jaar is hoofdzakelijk te danken aan de piekrente in de VS in deze cyclus die al in de marktprijzen is verrekend en een groter vertrouwen van de markt dat de Fed zijn beleidsrente tegen het eind van het jaar tot onder 5% zal verlagen (de Fed geeft momenteel aan dat zijn tarief aan het eind van 2023 hoger dan 5% zal zijn).

Een extra stimulans voor de goudprijs was dat Chinese Nieuwjaar in januari plaatsvond, waardoor de vraag naar sieraden stijgt; China is wereldwijd meestal de grootste koper van gouden sieraden, hoewel 2022 een afwijking was (vanwege de reactie van China op de pandemie), terwijl India de grootste markt is. Een zwakkere dollar zou ook moeten fungeren als een katalysator voor Chinese aankopen. Uit de meest recente gegevens blijkt ook een uitzonderlijke vraag van centrale banken, waardoor de prijzen nog verder zouden kunnen stijgen. Wat nog ontbreekt, is de instroom van geld in goud-ETF’s, wat eigenlijk werd verwacht gezien het momentum van goud.

Nu het Amerikaanse schuldenplafond weer onderwerp van gesprek is, is het de moeite waarde om erop te wijzen dat goud hiervan zou kunnen profiteren als de beleidsonzekerheid stijgt. Dit zou de komende maanden het geval kunnen zijn.

Let op … ETF-stromen.