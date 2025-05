Staats- en inflatie-obligaties

Het rendement op zowel staats- als inflatie-obligaties was in februari negatief doordat de rendementen stegen in reactie op sterkere gegevens en hogere renteverwachtingen. Terwijl de rendementen in de loop van de maand afnamen, namen de breakeven-inflatiepercentages echter toe, wat betekent dat de reële rendementen op inflatie-obligaties minder stegen dan de rendementen op staatsobligaties. Dit leidde ertoe dat Amerikaanse TIPS en inflatie-obligaties in euro het beter deden dan hun respectieve staatsobligatiemarkten. Hoewel ook in het VK de breakeven-inflatiepercentages toenamen, was dit niet voldoende om de veel langere looptijd van de Britse markt voor indexleningen te compenseren.

Amerikaanse staatsobligaties

Het rendement op de benchmark van Amerikaanse staatsobligaties over 10 jaar steeg in februari met 41 bp, waarmee alle winsten van januari ongedaan werden gemaakt. Het was echter de voorkant van de Amerikaanse rentecurve die het meest werd beïnvloed door de hogere renteverwachtingen: de rente op Amerikaanse staatsobligaties over 2 jaar steeg met 62 bp en bereikte een nieuw hoogste punt in de cyclus. Dit leidde er ook toe dat de spread tussen staatsobligaties over 2 en 10 jaar een nieuw dieptepunt in de cyclus bereikte van -90 bp. De breakeven-inflatie over 10 jaar is deze maand met 13 bp gestegen doordat de inflatie op jaarbasis in de VS minder sterk daalde dan verwacht en het reële rendement over 10 jaar met 28 bp steeg.