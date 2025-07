Onze Invesco Physical Gold ETC biedt een van de goedkoopste blootstellingen aan de goudkoers in Europa. Met meer dan USD 18 miljard aan activa¹, is dit het grootste goudproduct in Europa, waardoor u blootstelling aan koersschommelingen kunt krijgen zonder dat u zelf fysiek goud hoeft te kopen en te bewaren. Voor beleggers die ook hun valutarisico tot een minimum willen beperken, bieden wij een serie met valutahedging in GBP en EUR.

Onze ETC streeft ernaar de prestaties van de LBMA Gold Price PM te bieden, verminderd met de vaste vergoeding van 0,12% per jaar. Beleggingen worden gedekt door fysieke goudstaven en geplaatst op aparte rekeningen in de veilige bankkluizen van J.P. Morgan Chase Bank. Onze ETC wordt verhandeld op meerdere beurzen, is geschikt als UCITS en voldoet aan de sharia. Meer informatie vindt u in onze Gold ETC-brochure.