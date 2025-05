Wanneer synthetische voordelen werkelijkheid worden

Elke belegging brengt risico’s met zich mee. De belangrijkste risico’s van een ETF hangen samen met de onderliggende markt die wordt gevolgd, ongeacht of dat via fysieke of op swaps gebaseerde replicatie gebeurt. Het betrekken van een tegenpartij brengt echter een extra risico met zich mee. Het tegenpartijrisico houdt in dat er altijd een kans is, hoe klein ook, dat een tegenpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Toch hebben ETF-aanbieders zoals wij al manieren gevonden om dit risico te beperken.

We werken samen met meerdere banken om onze op swaps gebaseerde ETF’s te ondersteunen en zorgen ervoor dat deze banken financieel gezond zijn. En dan hebben we het over zulke grote banken als JP Morgan