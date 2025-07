Investir dans l’obligataire avec les ETF

Les ETF obligataires ont connu une croissance rapide ces dernières années, avec des actifs sous gestion atteignant 2,2 trillions de dollars américains en 2024 et une croissance projetée pour s'accélérer dans les années à venir. Les investisseurs reconnaissent de plus en plus les avantages d'utiliser des ETF dans leurs portefeuilles obligataires, tels que la diversification et l'exposition à une large gamme d'obligations, ce qui aide à répartir le risque entre différents émetteurs et secteurs. De plus, les ETF obligataires offrent des avantages en termes de liquidité et de coûts, ce qui les rend plus faciles à négocier et souvent plus efficaces que la gestion d'obligations individuelles.