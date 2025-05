Obligations Point mensuel sur l’investissement obligataire

Par Invesco

Janvier a été un mois généralement positif pour les marchés financiers, avec un rebond à la fois des obligations et des actions. Consultez les performances des classes d'actifs obligataires du mois dernier, les segments ayant suscité le plus d’intérêt chez les investisseurs et nos suggestions de produits sur lesquels garder un œil ce mois-ci.