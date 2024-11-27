Actions : Des perspectives d’amélioration pour l’année à venir
Points importants à retenir
Nous anticipons une hausse des cours des valeurs britanniques des secteurs des services aux collectivités et de la consommation courante. Les actions européennes affichent des valorisations plus séduisantes que celles des autres régions.
Concernant les actions mondiales, nous avons identifié des opportunités sur le segment des valeurs défensives, dans l'univers des valeurs cycliques et parmi toutes les tailles de capitalisation boursière.
Il existe des opportunités dans le secteur technologique du Nord de l’Asie, tandis que la Chine, l’Inde, l’Asie du sud-est et l’Amérique latine sont les principaux foyers de la demande des consommateurs.
Actions : Nos prédictions pour l’année à venir
John Surplice
Les valeurs boursières américaines dominent les marchés financiers depuis 15 ans. Cette domination a pris la forme d'une concentration entre les Sept Fantastiques.
Quand bien même le PIB américain continuerait à croître fortement, il y a fort à parier que la croissance rebondira partout ailleurs, ce qui devrait soutenir les bourses étrangères. Les actions mondiales peuvent offrir l’avantage de la diversification.
Il existe de formidables opportunités en dehors des Sept Fantastiques. Il se pourrait que les meilleures se situent dans l’univers des petites capitalisations, qui affichent une décote que l’on n’avait plus vue depuis des décennies face aux grandes capitalisations boursières.
De la même manière, la stabilisation du paysage politique au Royaume-Uni devrait inciter les investisseurs à prendre un peu plus de risques. L’amélioration de la conjoncture en Europe devrait également soutenir les indices européens, tandis que le reflux des inquiétudes concernant la croissance chinoise devrait soutenir les performances de nos fonds asiatiques.
Nous garderons notamment un œil sur le secteur de l’industrie, en 2025. Les entreprises industrielles, fortement exposées à la Chine, ont connu une année 2024 éprouvante. Tout rebond de la demande pourrait être très positif car les stocks se situent déjà à des niveaux extrêmement faibles.
Mais 2025 n’est pas à l’abri des risques. La situation géopolitique ne s’est pas améliorée après l’élection présidentielle américaine, loin de là. Il y a même fort à parier que nous devrons désormais composer avec des joutes verbales, en parallèle des conflits armés. Le creusement des déficits budgétaires et le rebond de l’inflation sous-jacente pourraient conférer aux marchés obligataires un rôle de père-fouettard en matière de laxisme budgétaire.
Vous trouverez ci-dessous les analyses de nos spécialistes des actions britanniques, européennes, mondiales, asiatiques, et des marchés émergents, ainsi que les prévisions de notre équipe ETF. Veuillez poursuivre afin de lire leurs observations et analyses.
Actions britanniques : croissance dans les secteurs des services aux collectivités et de la consommation courante
Martin Walker, directeur de l’équipe Actions britanniques
Nous sommes particulièrement optimistes quant aux perspectives 2025 des actions britanniques. De nombreuses entreprises britanniques de qualité sont sous-valorisées par rapport à leurs homologues étrangers, même en prenant en compte des écarts en matière de rentabilité des fonds propres.
Les entreprises britanniques cotées en bourse sont sous-valorisées. Par ailleurs, elles génèrent actuellement des flux de revenus attractifs qui, en plus de la croissance du capital, offrent une protection précieuse contre l’inflation.
La composition sectorielle des indices boursiers britanniques est très différente de ceux de la composition sectorielle des autres indices boursiers mondiaux, et offre des avantages majeurs en termes de diversification. Les indices boursiers britanniques affichent une exposition directe minime au secteur des technologies, mais une exposition bien plus importante aux secteurs de la finance, de l’énergie et des matières premières, particulièrement rémunérateurs. Nous nous réjouissons des opportunités qu’offre le segment des valeurs de croissance du secteur des services aux collectivités, et des opportunités qu’offrent les entreprises du secteur de la consommation courante, opérant à l’international.
Les risques principaux qui pèsent sur les valeurs britanniques concernent l’économie mondiale et la géopolitique. Une récession mondiale, un effondrement des cours du pétrole ou une aggravation marquée des conflits pousserait les indices britanniques à la baisse.
Mettons de côté le partisanisme : le résultat des élections législatives britanniques qui ont eu lieu en juillet 2024 ont au moins permis d’obtenir un gouvernement stable pour les quatre prochaines années et le budget annoncé à l’automne fixe le cap de la politique économique. Cette stabilité est bienvenue et devrait doper la confiance des investisseurs.
Actions européennes Les cours de bourse pourraient flamber
Oliver Collin, co-directeur des Actions européennes
Les actions européennes affichent des valorisations séduisantes par rapport à d’autres régions. L’Europe connaît une croissance très faible depuis 15 ans. Cela se reflète sur le marché boursier.
Lorsque les attentes et les valorisations sont faibles, les cours peuvent flamber dès lors que les entreprises publient des résultats meilleurs que prévu. Nous pensons qu’il s’agit d’un scénario probable pour les actions européennes.
En 2024, ce sont les indicateurs macroéconomiques en demi-teinte qui ont alimenté les craintes du marché. Mais il existe des signaux positifs majeurs, qui se perdent dans le bruit de marché. Les stocks commencent à se résorber, ce qui est bon pour l’activité industrielle. Les consommateurs ont vu leurs salaires réels augmenter fortement et disposeront d’un pouvoir d’achat considérable, quand la confiance rebondira. Par ailleurs, l’Europe est très sensible aux taux d’intérêt et l’assouplissement de la politique monétaire devrait doper le PIB, avec un certain décalage dans le temps toutefois.
Tous ces facteurs indiquent que les perspectives de croissance ne sont pas aussi mauvaises que ce que pense le marché. Cela tendrait à suggérer que l'écart de valorisation boursière entre les entreprises européennes et les entreprises des autres grandes puissances économiques mondiales est excessif.
Sur le long terme, si l’on s’appuie sur le rapport de Mario Draghi sur la compétitivité, l’Europe doit investir davantage dans la sécurité énergétique, la défense, la décarbonation et l’informatisation de l’économie.
Nous pensons que ces investissements, conjugués à la vigueur des marchés de l’emploi, engendreront une inflation modérée, mais persistante. Cela poussera la Banque centrale européenne (BCE) à ‘normaliser’ ses taux d'intérêt. Une politique budgétaire plus volontariste créerait un contexte très favorable aux investisseurs sélectionnant leurs titres en fonction de la valorisation boursière.
Actions mondiales : Nous avons identifié des opportunités dans les secteurs défensifs et cycliques
Stephen Anness, Responsable des Actions mondiales
C’est une évidence : les indices boursiers sont loin d’être bon marché à l’heure actuelle. Nous pensons que, désormais, les moteurs de performance boursière seront la croissance des bénéfices et les dividendes, et non pas une hausse des multiples de valorisation.
La conjoncture économique reste toutefois difficile. De nombreux secteurs, y compris l’industrie, l’immobilier, la santé et les transports, sont confrontés à des ralentissements prolongés, car le tarissement de l’épargne des ménages et les taux d’intérêt élevés pèsent sur les dépenses de consommation.
Dans ce contexte, également marqué par un reflux des pressions inflationnistes, les banques centrales (à l’exception de la Banque du Japon) ont commencé à abaisser leurs taux. Les mesures de relance annoncées par le gouvernement chinois pourraient également soutenir le rebond de la consommation.
Notre priorité consiste toujours à sélectionner nos titres en fonction des fondamentaux. Nous avons identifié des opportunités dans l’univers des valeurs défensives, sur le segment des valeurs cycliques et parmi toutes les tailles de capitalisation boursière. Nous conservons une exposition géographique et une allocation sectorielle diversifiées au sein du portefeuille.
Notre priorité est d’étudier en détail les fondamentaux de chaque titre détenu en portefeuille, mais il est important de tenir compte des risques économiques et géopolitiques susceptibles d’avoir une incidence sur l’humeur des marchés. Nous surveillerons avec intérêt les politiques mises en œuvre par le prochain Président américain, et comment l’aggravation du conflit au Moyen-Orient pourrait pousser les cours du pétrole à la hausse.
Néanmoins, et surtout, nous continuerons à surveiller la capacité de la Fed à assurer un atterrissage en douceur de l’économie, en évitant une récession et un rebond de l’inflation en 2025.
Actions des marchés asiatiques & émergents : Les valorisations sont intéressantes
William Lam, co-directeur de l’équipe Actions des marchés asiatiques et émergents
Les investisseurs surveilleront les risques géopolitiques, mais les projections de croissance à deux chiffres des bénéfices et les valorisations raisonnables observées sur les bourses asiatiques et sur les marchés émergents séduisent les investisseurs à l’approche de 2025.
La prime de risque action s’est contractée en 2024, dans un contexte marqué par la baisse des taux, par les bons résultats des entreprises et par l’enthousiasme des investisseurs pour les valeurs indiennes et l’IA. Cette classe d’actifs affiche des fondamentaux solides, et la mise en œuvre de mesures de relance du gouvernement chinois pourrait pousser les cours de bourse à la hausse l’an prochain. Les grands écarts de valorisation entre les marchés, et l’amélioration des politiques de rémunération des actionnaires, créent un terrain fertile pour la gestion dynamique.
Parmi les leaders industriels et technologiques d’Asie du nord, on retrouve des entreprises profitant indirectement, en amont, & de l’essor de l’IA (on parle de valeurs « pick-and-shovel » en anglais). La Chine, l’Inde, l’Asie du sud-est et l’Amérique latine sont les principaux foyers de la croissance de la demande des consommateurs, notamment dans les domaines des innovations internet et du commerce en ligne.
Il est également possible de profiter de la hausse des revenus et de l’essor de la classe moyenne en investissant dans des entreprises financières bien capitalisées, tandis que les producteurs de matières premières jouent un rôle important dans la transition énergétique. L’Asie et les marchés émergents offrent certaines des meilleures opportunités d’investissement au monde, et des atouts indéniables en matière de diversification.
Compte tenu de la disparité des valorisations entre les marchés et les secteurs, il convient de trier le grain de l’ivraie. Certaines valeurs indiennes et valeurs technologiques de Taïwan sont survalorisées. Mais il existe des opportunités séduisantes sur plusieurs marchés, dans plusieurs secteurs de la consommation (commerce en ligne, internet, finance, producteurs de premier plan, producteurs de matières premières).
Les tensions géopolitiques, les perturbations commerciales, l’inflation mondiale et la volatilité des marchés des changes sont autant de risques majeurs. Toutefois, la solidité des fondamentaux et des bilans, et les valorisations raisonnables permettent aux marchés émergents d’apporter une contribution précieuse aux portefeuilles diversifiés.
Actions indiennes : La forte croissance des bénéfices et du PIB va se poursuivre
Shekhar Sambhshivan, directeur des investissements, équipe des actions régionales Asie (hors Japon)
La croissance économique indienne n’en est qu’à ses débuts et pourrait accélérer fortement. Le pays connaît une forte croissance économique, alimentée par les bons résultats de ses entreprises et par la croissance impressionnante de son PIB.
Les résultats des entreprises sont bons et devraient enregistrer une croissance de l’ordre de 15 % en 2025. Cela devrait soutenir les cours des actions indiennes en 2025.
Nous avons identifié des opportunités dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Le pays est sur le point d’accéder au statut d’économie à revenu intermédiaire. Nous anticipons une flambée de la consommation dans les prochaines années.
Dans un contexte marqué par la hausse des revenus et par une jeunesse indienne plus encline à dépenser, nous anticipons des opportunités d’investissement dans les secteurs du mariage et des festivités. Ces dépenses discrétionnaires pourraient se traduire par des investissements considérables dans plusieurs secteurs (joaillerie, hôtellerie, vêtements, bagages, transports).
En revanche, si les statistiques économiques se révèlent inférieures aux attentes du marché, nous pourrions assister à une poussée temporaire de volatilité des valeurs boursières indiennes.
Actions chinoises : Valorisations séduisantes et redressement des résultats d’entreprise
Raymond Ma, Hong Kong et Chine, Directeur des investissements, équipe des actions régionales Asie (hors Japon)
Les valeurs boursières chinoises affichent des valorisations extrêmement séduisantes, tant par rapport à la moyenne historique que par rapport aux actions des pays développés.
Nous anticipons un redressement progressif des résultats des entreprises, qui soutiendra également la croissance. Nous pensons que les mesures de relance adoptées par le gouvernement stimuleront l’activité économique et la demande intérieure.
Nous privilégions les entreprises chinoises qui jouissent déjà d’une position dominante sur leur marché et qui sont bien placées pour croître à l’étranger. Ces entreprises jouissent d'un avantage de coût grâce aux économies d’échelle qu’elles réalisent sur le marché intérieur. À terme, cela profite aux actionnaires.
Nous pensons que les avantages sont nombreux, notamment parmi les entreprises opérant dans les secteurs du commerce en ligne, des jeux vidéo en ligne, des appareils électroménagers et de l’industrie, disposant du potentiel et de la capacité à croître à l’étranger. Nous sommes convaincus qu’elles profiteront du rebond de la demande intérieure et de leurs plans d’expansion à l’étranger.
Nous avons également identifié des opportunités d’investissement auprès des entreprises disposant d'une trésorerie abondante, capables d’augmenter les dividendes versés aux actionnaires et de racheter leurs propres actions. L’augmentation de la rémunération des actionnaires bénéficiera aux investisseurs.
Nous prenons également bonne note de la volonté du gouvernement chinois de raviver la croissance, avec l’annonce d’un grand plan de relance. Il lui faudra toutefois appliquer ses mesures de manière efficace et adéquate, car cela déterminera le rythme de la reprise économique. Nous pensons que ces politiques prendront du temps avant d’avoir des répercussions sur l’économie réelle.
Actions japonaises : Le retour vers la croissance se poursuit
Tadao Minaguchi, directeur des investissements et gérant principal de la stratégie Japanese Equity Advantage
Si les indices boursiers japonais ont fortement augmenté en 2024, à l’image du TOPIX qui a enfin dépassé le sommet qu’il avait atteint en 1989 au plus fort de la bulle spéculative, nous avons toutefois observé des corrections.
Ces corrections ont été déclenchées par le changement de cap des politiques monétaires, au Japon et aux États-Unis, durant l’été. Le yen est ainsi passé d’une tendance baissière, qui l’a vu se replier à son plus bas niveau des 38 dernières années, à une tendance haussière. En outre, et à la surprise générale, le parti libéral démocrate au pouvoir a perdu les élections législatives d’automne, ce qui a provoqué une certaine instabilité politique.
Malgré cela, nous pensons que le Japon continuera à s’extirper de l’épisode déflationniste extraordinaire dans lequel il s’était embourbé. Les indicateurs économiques montrent que les prix et les salaires, qui avaient stagné jusqu’à présent, devraient croître, dans un environnement économique plus stable.
Cela permettra à la Banque du Japon de lancer la normalisation tant attendue de sa politique monétaire. Surtout, la réforme de la gouvernance d’entreprise en cours est une tendance de long terme, et un nombre croissant d’entreprises ont entrepris d’améliorer la rentabilité de leurs capitaux propres et de rémunérer plus généreusement leurs actionnaires. L’amélioration de ces facteurs fondamentaux devrait soutenir les cours de bourse des actions nippones.
Dans ce contexte, les investisseurs devront absolument sélectionner leurs titres en fonction des fondamentaux. Pour capitaliser sur les évolutions structurelles en cours au Japon, les investisseurs devront s’aventurer au-delà des facteurs macroéconomiques ou des investissements thématiques qui ont dominé le marché ces dernières années, et identifier les entreprises qui profiteront le plus de ces réformes.
ETF : Les ETF équipondérés font l’objet d’une demande de plus en plus forte
Chris Mellor, directeur de la gestion des produits ETF actions pour la région EMEA
Nous nous attendons à ce que la demande d’ETF continue à augmenter en 2025. Pendant de nombreuses années, les ETF les plus prisés étaient ceux qui étaient adossés aux actions américaines et mondiales.
Cela s’explique par la surperformance des indices boursiers américains et par la croissance des produits tout-en-un offrant des expositions mondiales aux investisseurs.
Les méga-capitalisations technologiques ont été le moteur principal des performances des indices boursiers ces dernières années, ce qui a abouti à une concentration boursière de plus en plus forte (35 % du S&P 500 se concentre en les mains de 10 valeurs !).
Plusieurs signes indiquent que le marché est en train de s’élargir de nouveau, comme le montre la flambée de la demande en ETF équipondérés. Cette tendance devrait se poursuivre. L’assouplissement des politiques monétaires pourrait également raviver l’intérêt des investisseurs pour les ETF thématiques dans l’univers des valeurs de croissance. Ce segment du marché des ETF a été frappé de plein fouet par la hausse des taux en 2022.
Les risques principaux inhérents aux ETF concernent les actifs auxquels ils sont adossés. Par conséquent, une dégradation des perspectives économiques pourrait peser sur les marchés boursiers et, partant, sur les ETF qui y sont exposés.
Les ETF équipondérés permettent aux investisseurs d'atténuer ces risques. Ils réduisent la dépendance aux performances des grandes capitalisations ou des produits peu volatils, et offrent une exposition aux actions à moindre risque que ne le ferait un produit pondéré selon la capitalisation boursière.