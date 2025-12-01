Notre approche d’investissement Invesco Real Estate (IRE) est axée sur l’optimisation du rendement et de la croissance des revenus. Pour favoriser la croissance des revenus immobiliers, nous ciblons des actifs et des opportunités soutenus par des moteurs structurels à long terme de la demande des occupants, ou ceux pour lesquels une gestion active des actifs peut améliorer les flux de trésorerie. Cette approche nous permet de réduire notre dépendance aux mouvements de taux de capitalisation comme moteur de rendement. Il s’agit d’un facteur clé dans la mesure où l’écart entre les taux de capitalisation de l’immobilier et les taux d’intérêt reste historiquement faible dans de nombreux marchés, même en tenant compte des baisses de taux attendues.

Comment évaluons-nous les opportunités

Les changements géopolitiques continuent de rendre les perspectives incertaines. Pour déterminer comment ces tendances pourraient avoir un impact sur les investissements immobiliers à travers le monde, et pour identifier les domaines présentant la plus grande valeur relative et les opportunités de création de valeur, nous analysons :

Les impacts potentiels sur les tendances de croissance structurelle et les implications pour la croissance des revenus immobiliers au niveau sectoriel,

La croissance économique dans différents pays et les implications pour la croissance du revenu net d’exploitation de l’immobilier au niveau des marchés,

Le potentiel de compression du taux de capitalisation de l’immobilier pour stimuler la croissance de la valeur.

Pour obtenir des rendements immobiliers plus élevés que la moyenne du marché local, il faut une meilleure croissance des revenus au niveau des actifs et des moteurs de demande séculaires à même d’aider à compenser une croissance économique potentiellement plus lente. La sélection stratégique des marchés est importante compte tenu de l’écart de performance historiquement important entre les marchés les plus performants et les moins performants. Nous pensons qu’une approche disciplinée de la sélection d’actifs et une solide connaissance au niveau local pourraient permettre à l’approche IRE de générer une surperformance relative.

Considérations d’investissement pour 2026

L’identification des tendances en matière de revenus commence par un examen des modèles de croissance structurelle qui stimulent la demande d’occupation immobilière, et notamment les données démographiques, les changements technologiques et les exigences en matière de durabilité. Nous évaluons ensuite la manière dont ces tendances séculaires à long terme pourraient être impactées par des changements à court ou moyen terme, notamment :

Les droits de douane et les flux commerciaux. La demande immobilière sera impactée si les tendances commerciales mondiales évoluent ou si l’inflation liée aux droits de douane venait à peser sur la consommation des ménages.

L'immigration et les évolutions démographiques. Les modèles démographiques à long terme influencent l'immobilier, tandis que les politiques d'immigration à court terme influencent la demande.

La demande de logements et l'accessibilité relative. La plupart des marchés mondiaux ont connu une offre limitée de nouveaux biens, ce qui a entraîné une hausse des prix de l'immobilier et a mis à rude épreuve l'accessibilité pour de nombreux ménages.

Les tendances en matière de construction. Les taux d'intérêt élevés et la disponibilité restreinte de main-d'œuvre dans la construction continuent de peser sur les coûts de développement et d'exécution, limitant ainsi l'offre de nouveaux biens.

L'intelligence artificielle (IA) et la technologie. Les besoins immobiliers évoluent à mesure que les innovations technologiques influencent à la fois la demande pour certains emplacements et l'utilisation des bâtiments.

Les besoins immobiliers évoluent à mesure que les innovations technologiques influencent à la fois la demande pour certains emplacements et l’utilisation des bâtiments. Les risques climatiques. Assurer la résilience des actifs immobiliers nécessite de mettre l’accent sur la durabilité et la protection du climat.

Après avoir identifié le potentiel de croissance des revenus, nous analysons la valorisation relative des investissements immobiliers. Selon nous, des facteurs à plus court terme pourraient avoir un impact sur les prix, notamment :

L'inflation et les taux d'intérêt. Les courbes de rendement plus raides limitent le potentiel de compression des taux de capitalisation immobiliers.

Les courbes de rendement plus raides limitent le potentiel de compression des taux de capitalisation immobiliers. Les flux de capitaux transfrontaliers. Un écart entre le marché immobilier américain et les autres marchés signifie qu’une réaffectation de capitaux hors des États-Unis aurait un impact significatif sur les autres marchés immobiliers mondiaux.

Par ailleurs, nous observons également une évolution à plus long terme des exigences de rendement des investisseurs. Ces dix dernières années ont été marquées par des taux d’intérêt ultra-bas et une diversification mondiale, créant un environnement de faible risque et donc de faibles rendements attendus. Les investisseurs sont aujourd’hui en quête de rendements plus élevés pour compenser l’augmentation du risque.

Orientation actuelle des prix

Après avoir identifié les opportunités d’investissement, il est important de tenir compte des prix en vigueur sur le marché. Sur les marchés immobiliers mondiaux, certains secteurs, et notamment le résidentiel dans de nombreux marchés, enregistrent déjà des taux de capitalisation serrés et, par conséquent, des revenus plus faibles (stimulés par l’intérêt des investisseurs et les flux de capitaux), avec moins de chances de voir ces taux se comprimer davantage. Toutefois, certains secteurs « délaissés », comme le commerce de détail auparavant et les bureaux actuellement, offrent des revenus initiaux plus élevés. Ces secteurs permettent par ailleurs aux investisseurs d’utiliser l’endettement pour améliorer le potentiel de rendements. L’intérêt des investisseurs pour l’immobilier grandit, ce qui augmente la probabilité d’assister à une certaine compression des rendements à court terme.

Stratégies d’investissement immobilier

Découvrez notre large gamme de stratégies immobilières qui englobe des opportunités d’investissement du monde entier.

