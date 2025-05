Nous avons accompagné les investisseurs dans l’intégration de leurs objectifs ESG au cours des 35 dernières années et nous souhaitons, dans la mesure du possible, inclure les considérations ESG dans toutes nos stratégies d’investissement. Selon nous, l’engagement est sans doute l’un des mécanismes les plus efficaces pour réduire le risque, optimiser les rendements et produire un impact positif sur la société et l’environnement. Nous nous engageons également à être une bonne entreprise citoyenne et sommes signataires d’initiatives clés du secteur notamment dans la lutte contre le changement climatique.