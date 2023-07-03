Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Un accès simple aux actions mondiales

Que vous épargniez pour votre retraite, cherchiez à rembourser votre crédit immobilier ou à atteindre tout autre objectif futur, investir en actions a été l’un des meilleurs moyens de générer de la croissance à long terme. Cependant, les prix des actions peuvent aussi bien baisser que monter. C’est là que la diversification intervient. Répartir son argent entre plusieurs titres peut aider à amortir les fluctuations de prix par rapport à l’investissement dans des actions individuelles. La question est : comment investir dans différents types d’entreprises et dans différentes parties du monde, simplement et à moindre coût ?

Investir dans notre ETF Invesco FTSE All-World UCITS offre instantanément accès aux :

+ de 4000 entreprises

dans 49 marchés développés et émergents

Pour 0,15 % par an

Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

    Avec le monde à portée de main, il n’y a plus de limites.

    Découvrez notre nouvel ETF qui investit physiquement dans les titres de l’indice FTSE All-World.
De nombreuses personnes investissent pour obtenir une croissance de leur capital, de manière à avoir suffisamment d’argent à l’avenir pour le dépenser en vue d’atteindre un objectif financier qui leur est propre. Mais comment faire ?

Lire dès maintenant
Veuillez consulter les informations sur les produits ci-dessous ainsi que les risques d’investissement.

Pourquoi Invesco ?

Nous sommes l’une des plus grandes entreprises de gestion d’investissement au monde. L’investissement n’est pas seulement une branche de notre activité, notre entreprise se consacre uniquement à l’investissement. Notre objectif est d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Cela peut paraître simple, mais cela nécessite du dévouement et du travail acharné. Heureusement que notre travail nous passionne ! 

Nous sommes l'un des plus grands fournisseurs d'ETF au monde, avec plus de 438 milliards de dollars US d'actifs sous gestion, et nous nous consacrons à l'investissement dans les ETF depuis 2002.1

L'étendue des capacités d'investissement d'Invesco et notre culture de l'innovation nous permettent de trouver de nouvelles opportunités pour les investisseurs et d'améliorer la performance des expositions de base aux ETF.

Nous proposons une large gamme d'ETF efficaces et peu coûteux qui offrent une exposition à des stratégies mondiales, régionales, thématiques et ESG, vous aidant à épargner en vue de vos futurs objectifs financiers.

FAQ sur l’investissement dans les ETF

Une stratégie qui vise à réduire les risques en combinant différents types d’investissements.

Les valeurs et participations de sociétés cotées en bourse.

L’ETF Invesco FTSE All-World UCITS investit dans les titres physiques de l’indice FTSE All-World. Il s’agit de réplication physique. 

Un ETF physique suit l’indice en achetant et en détenant un portefeuille de titres correspondant à la composition de l’indice. Un ETF physique peut répliquer un indice par échantillonnage ou par réplication complète.

L’ETF détient un échantillon de titres de l’indice dont la performance devrait être similaire à celle de l’indice lui-même : c’est la méthode de l’échantillonnage. L’objectif de l’échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l’indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus lorsque tous les titres de l’indice sont détenus (réplication complète).

L’inclusion des marchés émergents peut vous offrir une exposition à des entreprises qui pourraient bénéficier de fortes opportunités de croissance. Avec les marchés développés, vous êtes exposés à des entreprises mieux établies, qui ont tendance à avoir des modèles de croissance plus stables. En combinant les deux, vous investissez dans le meilleur des deux mondes.  Toutefois, le risque est plus élevé que pour un ETF qui investit uniquement dans les marchés développés.

Capitalisation  un fonds réinvestit les revenus reçus dans le fonds, aucun revenu n’est distribué aux investisseurs.

Distribution – les revenus générés par les investissements effectués par le fonds sont versés aux investisseurs selon un calendrier prédéterminé, par exemple trimestriellement.

Un investisseur peut chercher à réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur la performance de son portefeuille en investissant dans des versions couvertes contre le risque de change d’un fonds particulier. 

Un fonds indiciel coté (« Exchange Traded Fund »/ETF) est un véhicule de placement collectif dont les actions peuvent être achetées et vendues en bourse tout au long de la journée, de la même manière que sont négociées les actions ordinaires.

Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), un ensemble de directives de l’Union européenne. Les directives fournissent une réglementation dans le cadre de laquelle les fonds autorisés dans un État de l’UE peuvent être commercialisés dans l’ensemble de l’UE. 

Exposition offerte ? – Les deux offrent une exposition diversifiée aux principales catégories d’actifs.

Produit réglementé ?  – Oui, généralement des fonds OPCVM.
 

Comment les achetez-vous ? –  Les ETF peuvent être achetés par l’intermédiaire d’un courtier en valeurs mobilières ou d’une plate-forme de trading, alors que les fonds communs de placement doivent être achetés directement auprès de l’entreprise de gestion de fonds.

Où pouvez-vous les acheter ? – Les ETF peuvent être achetés à tout moment de la journée lorsque la bourse est ouverte, alors que les fonds communs de placement ne peuvent l’être qu’une fois par jour.

À quelle fréquence sont-ils évalués ? – – Les ETF sont évalués tout au long de la journée, alors que les fonds communs de placement le sont une fois par jour.

Quel est leur degré de transparence ? – Les ETF sont très transparents : leurs participations sont publiées quotidiennement sur le site Web du fournisseur, alors que cela varie pour les fonds communs de placement.

Faible coût de propriété – Les ETF ont tendance à être moins chers que la plupart des autres fonds.

Facilité de négociation – les ETF peuvent être négociés sur une bourse de valeurs à tout moment lors des horaires d’ouverture. Il peut s’agir d’une caractéristique intéressante pour les investisseurs à la recherche de davantage de flexibilité au moment de souscrire ou de céder un placement.

Transparence – Les ETF sont très transparents : la liste complète des titres détenus est généralement publiée quotidiennement sur le site Web du fournisseur d’ETF.

 

Écarts de suivi : les ETF peuvent ne pas répliquer parfaitement un indice. La différence entre le rendement du fonds et celui de l’indice est appelée « écart de suivi ».

Risque en principal : Comme pour tout produit d’investissement, la valeur d’un ETF peut baisser comme monter, et vous pourriez ne pas récupérer la totalité du montant investi.

  • 1 Invesco, au 31 mai 2023.

  • Pour des informations complètes sur les risques liés à ce produit d’investissement, veuillez consulter la documentation légale.

    La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés. Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du fonds. Le Fonds peut utiliser Stock Connect pour accéder aux Actions chinoises A négociées en Chine continentale. Cela peut accroître le risque de liquidité et les risques opérationnels, y compris les risques de règlement et de défaut, le risque réglementaire et le risque de défaillance du système.

  • Données au 30 avril 2023, sauf indication contraire. Pour les investisseurs professionnels uniquement.

    Le présent document constitue une information promotionnelle et ne peut être considéré comme une recommandation d’investir dans une quelconque classe d’actifs, valeur ou stratégie. Les exigences réglementaires qui requièrent l'impartialité des recommandations d'investissement ou de stratégie d'investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de réaliser des opérations avant la publication.

    Lorsqu’un professionnel de la gestion ou un centre d’investissement a exprimé ses opinions, celles-ci sont basées sur les conditions de marché actuelles ; elles peuvent différer de celles des autres centres d’investissement et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

    Les parts ou actions de l’ETF UCITS acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l’ETF UCITS. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi être amenés à supporter des frais. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques associés, veuillez vous reporter aux Documents d'informations clés (disponibles dans la langue locale) spécifiques aux catégories d'actions, aux Rapports annuels ou intermédiaires, au Prospectus et aux documents constitutifs, disponibles sur www.invesco.eu. Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation.

    Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande,

    Ce produit est commercialisé en Belgique dans le cadre de la Dispense d’Offre Publique. Ce matériel est destiné uniquement aux investisseurs professionnels et ne peut être utilisé à d'autres fins ni transmis à d'autres investisseurs en Belgique.

