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Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund
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Fund Manager
MBA
Luke Greenwood ist Fondsmanager für IFI Europe. Er ist Lead Manager für den Invesco Euro Short Term Bond Fund sowie für globale und auf Einzelwährungen lautende Buy & Maintain-Anleihenfonds. Darüber hinaus ist er maßgeblich an den Asset Allocation-Entscheidungen für europäische und britische Investment-Grade-Anleihen auf der umfassenderen IFI-Plattform beteiligt.
Greenwood ist seit 2000 bei Invesco und trat 2004 dem IFI Team bei, wo sein Schwerpunkt zunächst auf den britischen, kanadischen und japanischen Märkten für Unternehmensanleihen lag, bevor er sich auf die Kreditmärkte spezialisierte. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung auf den globalen Unternehmensanleihemärkten durch seine Verantwortung für das Kreditresearch zum britischen Bankensektor, der europäischen Automobil- und Verteidigungsindustrie sowie das Portfoliomanagement verschiedener Anleihenfonds, von Short Duration- bis hin zu Total Return-Fonds.
Greenwood blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten zurück. Der gebürtige Australier begann seine Karriere bei Westpac und war anschließend für State Street in Sydney tätig, bevor er nach Großbritannien wechselte. Er hat einen Executive MBA von der Bayes Business School der City University London.
Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 24 Jahre
Erfahrung 30 Jahre
Standort: London
Team: Invesco Fixed Income
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