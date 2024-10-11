Invescos Engagement für verantwortungsvolles Investieren
Seit mehr als 30 Jahren bekennt sich Invesco zu verantwortungsvollem Investieren. Heute können unsere Kunden in diesem Bereich zwischen Aktien-, Anleihen- und Multi Asset-Strategien wählen.ESG mit Invesco entdecken
Gemeinsam in eine bessere Zukunft investieren
Wir wissen, dass manche Anleger mit ihren heutigen Investitionen eine bessere Zukunft schaffen wollen.
Deshalb stimmen unsere Investmentmanager ihren Ansatz für jede Anlageklasse auf die Ziele der Kunden ab. Dazu gehört gegebenenfalls auch die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in die Anlageprozesse.
Darüber hinaus sind wir bestrebt, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam die Richtung in diesem sich schnell entwickelnden Bereich vorzugeben, unter anderem durch die Bereitstellung von Einblicken und Informationen.
Aktive Eigentümerverantwortung
2023 führten wir mehr als 2.200 Engagements zu ESG-Themen durch und stimmten jährlich bei mehr als 9.000 Unternehmen ab.¹
Verlässlicher Partner
Unterzeichner der PRI (Principles for Responsible Investment) seit 2013.2
Unser Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren und ESG-Standards:
- Produkte: Unser Produktangebot umfasst nachhaltige ETFs und aktive Fonds, darunter Fonds, die den Kriterien des Artikel 8 entsprechen und Fonds mit Ausschlussrichtlinien.
- ESG-Team: Unser internationales ESG-Expertenteam liefert Anregungen, Unterstützung und Erkenntnisse für unsere gesamte Arbeit in diesem Bereich.
- ESGintel: Eines unserer selbst entwickelten Rating-Tools liefert ESG-Daten und -Einblicke zu über 18.000 Unternehmen.
ESG mit Invesco entdecken
Unsere Investment Insights, Erfahrung und Strategien bringen Ihre ESG-Investment-Ziele in greifbare Nähe.
Wie können wir Ihnen helfen?
Füllen Sie das Formular aus und einer unserer Spezialisten wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.