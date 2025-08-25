Häufige Fragen
Hier haben wir Ihnen Antworten zu häufig gestellten Fragen zusammengestellt.
FAQs
Unsere Preise werden auf unserer Homepage unter der Rubrik Fondspreise veröffentlicht.
Derzeit veröffentlichen wir die Ausschüttungsdaten einzelner Fonds nicht auf unserer Homepage. Die Daten können Sie gerne bei unserem Client Service Team erfragen.
Wir stellen die für die Fonds errechneten fondsspezifischen Daten den depotführenden Stellen und Banken zur Verfügung. Die Daten werden von den depotführenden Stellen verwendet, um die Abrechnung auf Basis der vorliegenden persönlichen und individuellen depot- und steuerspezifischen Informationen erstellen zu können. Sofern Ihr Kunde Fragen zu der Abrechnung hat, möchten wir Sie bitten, dass sich Ihr Kunde an die depotführende Stelle wendet. Auskünfte zu steuerlichen Behandlung einzelner Vorgänge oder auch im speziellen zur Behandlung des Kaufs oder Verkaufs aus steuerlicher Sicht können wir nicht treffen. Hierzu wenden möchten wir Ihren Kunden bitten sich an einen Steuerberater zu wenden.
Bitte beachten Sie, dass die Invesco Management S.A., Zweigniederlassung Deutschland keine depotführende Stelle ist. Daher möchten wir Sie bitten, sich bezüglich Ihrer Adressänderung direkt an Ihre depotführende Stelle zu wenden. Sofern Ihr Kunde ein Depot in Luxemburg führt, senden Sie Ihre Adressänderung bitte an:
Invesco Transfer Agency
The Bank of New York SA/NV, Luxembourg branch
BP 648
L-2016 Luxembourg
Tel.: +353 1 439 8100
Bitte beachten Sie, dass die Invesco Management S.A., Zweigniederlassung Deutschland keine depotführende Stelle ist. Die Kontaktdaten Ihrer depotführenden Stelle können Sie Ihrem letzten Kontoauszug entnehmen.
Die depotführende Stelle Invesco Investment Services, Inc. in Kansas, USA gehört zur Unternehmensgruppe Invesco, ist jedoch ein rechtlich selbständiges Unternehmen mit einem gänzlich anderen Geschäftsfeld als die Invesco Management S.A., Zweigniederlassung Deutschland.
Die Invesco Management S.A., Zweigniederlassung Deutschland ist weder in die Administration der Fonds, noch in die Kontenverwaltung der Invesco Investment Services, Inc. In USA involviert und bietet in Deutschland keine Dienstleistungen für Privatanleger an. Daher möchten wir Sie bitten sich direkt an die depotführende Stelle - die Kundenbetreuung der Invesco Investment Services Inc., Kansas City zu wenden. Kontaktdaten finden Sie auf Ihrer Abrechnung oder unter:
www.invesco.com/portal/site/us/investors/contact-us
Invesco Management S.A., Zweigniederlassung Deutschland bietet keine anlagebezogene Beratung von Kunden an. Die Administration der Fonds sowie die Depotverwaltung von Privatkunden erfolgt nicht durch Invesco Management S.A., Zweigniederlassung Deutschland. Eine ausführliche und persönliche Beratung zu Investmentfonds von Invesco erhalten Privatanleger bei einem unabhängigen Finanzberater oder Ihrem Bankberater.