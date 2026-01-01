Informationen zu den in Deutschland domizilierten Fonds

Verkaufsunterlagen & Pflichtpublikationen

Die Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte, aktuelle Berichte und die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu den in Deutschland domizilierten Invesco Fonds werden Ihnen von der von der KVG Universal – Investment – Gesellschaft mbH zur Verfügung gestellt.

Fonds ISIN WKN Währung Wertentwicklung Dokumente
Invesco Global Dynamik Fonds DE0008470469 847046 EUR Wertentwicklung im Überblick Alle Dokumente herunterladen
Invesco Europa Core Aktienfonds DE0008470337 847033 EUR Wertentwicklung im Überblick Alle Dokumente herunterladen
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds DE0008470477 847047 EUR Wertentwicklung im Überblick Alle Dokumente herunterladen