Informationen zu den in Deutschland domizilierten Fonds
Verkaufsunterlagen & Pflichtpublikationen
Die Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte, aktuelle Berichte und die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu den in Deutschland domizilierten Invesco Fonds werden Ihnen von der von der KVG Universal – Investment – Gesellschaft mbH zur Verfügung gestellt.
|Fonds
|ISIN
|WKN
|Währung
|Wertentwicklung
|Dokumente
|Invesco Global Dynamik Fonds
|DE0008470469
|847046
|EUR
|Wertentwicklung im Überblick
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|Invesco Europa Core Aktienfonds
|DE0008470337
|847033
|EUR
|Wertentwicklung im Überblick
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|Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
|DE0008470477
|847047
|EUR
|Wertentwicklung im Überblick
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