Halbjahresausblick 2026: Eine Welt im Wandel? Resilienz bleibt.
Kurz zusammengefasst
Wirtschaftsdaten und Unternehmensergebnisse deuten darauf hin, dass die Weltwirtschaft trotz einer Vielzahl von Ereignissen, welche die globalen Märkte in einer zunehmend fragmentierten Welt erschüttern könnten, widerstandsfähig bleibt.
Der Boom bei KI-Investitionen hat zu einem kräftigen Gewinnwachstum geführt, das maßgeblich vom Technologiesektor getrieben wird. Die Nachfrage von Rechenzentren nach Chips und Energie stützt Halbleiter- und Hardwarehersteller.
Wir gehen davon aus, dass sich das weltweite Wirtschaftswachstum im weiteren Jahresverlauf wieder beschleunigen wird, doch hängt dies davon ab, wann die Energietransporte durch die Straße von Hormus wieder aufgenommen werden.
Während wir in unserem Jahresausblick für 2026 noch davon ausgingen, dass ein robusteres globales Wachstum in diesem Jahr Aktien außerhalb der USA begünstigen und den US-Dollar belasten würde, haben die jüngsten Ereignisse diese Entwicklung zwar verzögert, aber nicht aufgehalten. In Zeiten tiefgreifender Umbrüche sind wir davon überzeugt, dass sich Resilienz bewährt und ein vorteilhaftes Anlageumfeld bietet. Unser Halbjahresausblick ist von zwei Kernthemen geprägt:
- Eine Welt im Umbruch. In der ersten Jahreshälfte sah sich die Weltwirtschaft mit verschiedenen disruptiven Faktoren konfrontiert, darunter der Aufstieg der künstlichen Intelligenz, geopolitische Spannungen, die Sperrung der Straße von Hormus sowie Störungen bei der Energie- und Rohstoffversorgung.
- Resilienz bleibt bestehen. Nach unserer Analyse ist die Verschuldung des privaten Sektors seit der globalen Finanzkrise von 2008 zurückgegangen. Gleichzeitig begünstigen frühere Zinssenkungen in den USA und Großbritannien sowie eine expansivere Fiskalpolitik in Europa und Japan eine allmähliche Wiederaufnahme von Fremdfinanzierung – gestützt durch steigende Investitionen und Ausgaben.
Einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen, welche die Märkte derzeit bewegen – von globaler Resilienz und KI-getriebenem Wachstum bis hin zum US-Dollar und Schwellenländern und welche Anlagechancen wir identifiziert haben, erhalten Sie im folgenden Video zu unserem Halbjahresausblick.
Transkript
Die erste Hälfte dieses Jahres war von Störungen geprägt, insbesondere von der Schließung der Straße von Hormus. Und dennoch haben sich Volkswirtschaften und Unternehmen bislang widerstandsfähig gezeigt. Das hat eine positive Entwicklung von Anlageklassen wie Aktien ermöglicht. Wir erwarten, dass sich dies fortsetzt.
Unser Basisszenario ist, dass sich der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus gegen Ende des zweiten Quartals oder zu Beginn des dritten Quartals erholen sollte. Sobald der Schiffsverkehr wieder aufgenommen wird, rechnen wir mit einer starken zyklischen Erholung, angeführt von Schwellenländern und europäischen Märkten.
Dies ist nur der Anfang der Erkenntnisse aus unserem Midyear Investment Outlook 2026. Lesen Sie den vollständigen Ausblick, um unsere Erwartungen an die Zentralbanken, unseren bevorzugten Weg zur Partizipation am KI-Boom und vieles mehr zu erfahren.
Anlagerisiken
Der Wert von Anlagen und etwaige Erträge unterliegen Schwankungen (dies kann teilweise auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein), und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück.
Wichtige Informationen
Diese Marketingmitteilung richtet sich an professionelle Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein.
Stand der Daten: 03.06.2026 sofern nicht anders angegeben.
Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage-/Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.
Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.
Herausgegeben von:
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Anlagethemen, die Sie sich ansehen sollten
Die Weltwirtschaft entwickelt sich weiter und mit ihr die Anlagelandschaft. Die Themen, die aus unserer Sicht in der zweiten Jahreshälfte 2026 für Anleger am wichtigsten sein werden, konzentrieren sich auf die Resilienz der Märkte, den US-Dollar, die Schwellenländer, KI sowie alternative Quellen für Erträge und Diversifikation.
Resilienz der Märkte
Die meisten wichtigen Anlageklassen haben im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 nach einem turbulenten März positive Renditen erzielt.1 Wir sehen dies als eine Erinnerung daran, wie wertvoll es ist, angesichts beunruhigender Nachrichten investiert zu bleiben. Das Renditemuster hat sich seit Februar verschoben. US-Aktien haben sich besser entwickelt, als wir in unserem jährlichen Investmentausblick 2026 erwartet hatten.
Anlagechancen: Wir glauben, dass die Marktperformance für den Rest des Jahres stark von den Ereignissen im Nahen Osten abhängen wird. Die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus wird unserer Ansicht nach wahrscheinlich zu einer kräftigen zyklischen Erholung führen, angeführt von den Schwellenländern (EM) und den europäischen Märkten. Wir gehen davon aus, dass sich die US-Aktien- und Anleihemärkte wahrscheinlich ebenfalls gut entwickeln werden, in zyklischen Bereichen wie Rohstoffen sowie Industrieunternehmen jedoch hinterherhinken dürften.
Der US-Dollar dürfte seine Schwächephase fortsetzen
Ein Kernargument unseres Jährlichen Investmentausblicks 2026 war, dass sich der US-Dollar in diesem Jahr abschwächen würde. Wir halten an dieser Einschätzung fest. Nach unserer Analyse bleibt der Dollar gemessen an den meisten Indikatoren eine der am stärksten überbewerteten Währungen. Die Tatsache, dass er sich angesichts des jüngsten Energieschocks kaum aufgewertet hat, spricht Bände.
Anlagechancen: Wenn wir Recht behalten und sich der US-Dollar in diesem Jahr abschwächt, erwarten wir eine gute Wertentwicklung von Aktien in Märkten außerhalb der USA, insbesondere in den Schwellenländern.
Schwellenländer erscheinen gut aufgestellt
Ein schwächerer US-Dollar und eine sich verbessernde Wachstumsdynamik stützen unsere Präferenz für Schwellenländer. Ausgewählte Schwellenländer wie Taiwan und Korea profitieren nach unserer Analyse von der Verknappung von KI-Hardware. Schwellenländer-Anlagen sollten von einer globalen Wachstumsbeschleunigung profitieren – einige durch steigende Rohstoffpreise, andere durch ihre Positionierung im Bereich KI – und viele bieten aus unserer Sicht nach wie vor attraktive Bewertungen.
Anlagechancen: Ob Aktien, Anleihen oder Währungen – wir bleiben für Schwellenländer-Anlagen positiv gestimmt.
KI ist nach wie vor eine treibende Marktkraft
Das Thema KI bleibt ein dominantes Motiv sowohl für die Märkte als auch für viele Volkswirtschaften weltweit. Wir gehen nicht davon aus, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern wird. Die Auswirkungen und der beste Weg, in diesem Segment aktiv zu werden, verschieben sich jedoch unseres Erachtens. Wir bevorzugen ein Engagement in Halbleiter- und Hardwareherstellern und stehen Softwareunternehmen eher vorsichtig gegenüber.
Anlagechancen: Wir sehen weiterhin Chancen im Bereich KI und erwarten, dass das Thema die Renditen in den Schwellenländern sowie das anhaltende Gewinnwachstum in den betroffenen Sektoren wie Halbleitern, Rechenzentrumsinfrastruktur, Energie und Rohstoffen stützen wird.
Blick auf alternative Ertragsquellen und Diversifikation
Obwohl wir glauben, dass der Inflationsanstieg begrenzt und von kurzer Dauer sein wird, sind wir fest davon überzeugt, dass die Inflation in den meisten entwickelten Märkten nicht so bald unter die Zielwerte fallen wird. Wir bevorzugen Anlagen wie Immobilien und Private Credit, die in einer von höherer Inflation geprägten Welt sowohl Ertrags- als auch Diversifikationsvorteile bieten.
Anlagechancen: Wir sind der Ansicht, dass Immobilien und Private Credit – wie Direct Lending, Bankkredite und Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating – derzeit absolut sinnvoll sind.
Den vollständigen Halbjahresausblick können Sie hier herunterladen
Erfahren Sie mehr in unserem vollständigen Ausblick, der unsere makroökonomischen Einschätzungen und Risiken für den Ausblick umfasst.
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