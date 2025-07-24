Wir bei Invesco sind der Ansicht, dass das Portfoliomanagement immer herausfordernder wird: Die Märkte werden zunehmend komplexer, die Technologie schreitet voran und die Fülle täglicher Nachrichten schafft mehr Verwirrung als Klarheit.

Aus diesem Grund hat Invesco Investment Solutions Invesco Vision entwickelt: eine cloudbasierte Research- und Analyseplattform für das Portfoliomanagement. Sie unterstützt Anleger dabei, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen, die auf die Erreichung ihrer spezifischen Anlageziele abgestimmt sind.

Vision bietet eine breite Palette von Funktionen über eine intuitive, mehrsprachige Benutzeroberfläche. Über diese können Anleger auf proprietäre Informationen zugreifen, um ihr Verständnis für die verschiedenen Risiko- und Ertragsabwägungen zu verbessern, mit denen sie konfrontiert sind, einschließlich der folgenden Möglichkeiten:

Modellierung der Vermögenswerte, einschließlich eines breiten Spektrums an Privatmarktanlagen, in verschiedenen Währungen

Modellierung der Verbindlichkeiten und Cashflows auf nominaler und realer Basis

Entwicklung von Portfolios, die auf die Erreichung spezifischer Rendite- und Risikoziele optimiert sind

Berücksichtigung regulatorischer Aspekte wie Solvenzkapitalanforderungen bei der Portfoliokonstruktion

Entwicklung effizienter Vermögensallokationsstrategien zur Erreichung von Anlagezielen, die sich über mehrere Zeiträume erstrecken

Evaluierung der Risikofaktor-Exposition des zugrunde liegenden Portfolios

Portfolio-Stresstests auf Basis hypothetischer und historischer Szenarien

und Evaluierung von ESG-Erwägungen

Invesco Vision bietet Ihnen analytische und diagnostische Funktionalitäten in einer Komplettlösung – für eine optimale Kombination von maschineller Effizienz und Transparenz mit menschlicher Erfahrung und kreativer Zusammenarbeit über die Invesco Investment Solutions Group.

Mit Invesco Vision und einem Ansatz, der auf einem umfassenden Verständnis Ihrer Anforderungen und Anlageziele basiert, unterstützen unsere erfahrenen Spezialisten Sie als Erweiterung Ihres Teams mit Einblicken und Innovationen für Ihren Portfoliokonstruktionsprozess.

Invesco Vision: Bietet Anlegern bessere Einblicke für bessere Anlageentscheidungen.

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Diversifikation garantiert keinen positiven Ertrag und schaltet auch nicht das Verlustrisiko aus.

Invesco Investment Solutions erstellt Kapitalmarktprognosen (CMAs), die langfristige Einschätzungen zum Verhalten der wichtigsten Anlageklassen weltweit liefern. Das Team entwickelt ergebnisorientierte Multi-Asset-Portfolios, die auf die individuellen Anlageziele von Investoren abgestimmt sind. Die Prognosen, die auf 5-und 10-Jahres-Anlagehorizonten basieren, dienen als Richtschnur für die strategische Allokation der Anlageklassen. Dabei entwickeln wir für jede ausgewählte Anlageklasse Annahmen zur erwarteten Rendite, zur Standardabweichung der Rendite (Volatilität) und zur Korrelation mit anderen Anlageklassen. Geschätzte Renditen unterliegen Unsicherheiten und Fehlern und hängen von wirtschaftlichen Szenarien ab. Sollte ein bestimmtes Szenario eintreten, könnten die tatsächlichen Renditen deutlich höher oder niedriger als diese Schätzungen ausfallen.

Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse oder Strategie zu investieren und ist keine Garantie einer künftigen Wertenwicklung. Weitere Informationen finden Sie im Dokument zur IIS CMA-Methodik.