Lyndon Man

Lyndon Man

Fund Manager

MChem, BA (Hons), CFA

Zur Person

Lyndon Man ist Fondsmanager für IFI Europe.

Er ist Co-Lead der Fonds Invesco Global Investment Grade Credit und Invesco Euro Bond sowie einer Reihe weiterer aktiv verwalteter Strategien. Man ist außerdem maßgeblich an den Asset-Allocation-Entscheidungen für europäische und britische Investment-Grade-Anleihen auf der IFI-Plattform beteiligt. Er ist seit 2011 bei Invesco. Von 2005 bis 2011 war Lyndon Man bei der Government of Singapore Investment Corporation (GIC) tätig, wo er Multi-Asset- und Fixed-Income-Portfolios verwaltete und sich auf Relative-Value-Derivate, sowohl lineare als auch optionsbasierte, sowie auf traditionelle Asset-Allocation-Strategien spezialisierte. Er begann seine Karriere 2001 bei Barclays Capital als Marktrisikomanager für festverzinsliche Wertpapiere und Schwellenländer.

Man hat einen BA mit Auszeichnung in Physik und einen Master in Chemie von der Universität Oxford. Er hält die CFA-Zertifizierung.

Profil

Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 12 Jahre
Erfahrung 22 Jahre
Standort: London
Team: Invesco Fixed Income

Managed Products

Fonds