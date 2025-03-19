Oliver Collin
BSc (Honours)
Oliver Collin ist Co-Head des UK & European Equities Teams und verwaltet die Aktienportfolios des Teams in den Bereichen Fixed Income und Eurozone, einschließlich eines in Luxemburg domizilierten Fonds mit nachhaltiger Zielsetzung. Darüber hinaus verwaltet er gemeinsam mit Mitgliedern des Invesco Fixed Income (IFI) Europe Teams den europäischen Aktienanteil der Portfolios in der Mixed Asset-Strategie.
Er begann seine Karriere im September 2000 als Graduate Trainee bei ING Barings, bevor er Mitglied des Institutional Equity Sales Teams wurde und sich auf europäische Mid-Cap-Aktien spezialisierte. Im Januar 2006 wechselte er zur Berenberg Bank, wo er im institutionellen Vertrieb französischer Mid-Cap-Aktienstrategien tätig war. Im November 2010 ging er zu Exane BNP Paribas, wo er das Pan European Mid Cap Sales Team leitete und im November 2011 zum Partner ernannt wurde.
Collin kam im Juli 2014 als Analyst im European Equities Team zu Invesco und wurde im Dezember 2015 zum Fondsmanager ernannt. Im März 2023 wurde er Co-Head des European Equities Teams, bevor er im Januar 2025 zum Co-Head des UK and European Equities Teams ernannt wurde.
Oliver Collin hat einen BSc (Honours) Abschluss in Wirtschafts- und& Politikwissenschaften von der London School of Economics.
Jobtitel: Co-Head of UK and European Equities
Für Invesco tätig: 10 Jahre
Erfahrung 24 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: UK and European Equities