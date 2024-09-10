image
Scott Wolle

CFA®

Scott Wolle ist Chief Investment Officer im Invesco Global Asset Allocation (IGAA) Investmentteam, das Kunden strategische und taktische Asset Allokation Investmentstrategien anbietet.

Scott Wolle begann seine Investmentkarriere 1991 und war, bevor er 1999 zu Invesco kam und 2000 Mitglied des IGAA wurde, bei der Bank of America tätig. Er verfügt über fundierte Erfahrungen in Fundamentalanalysen und quantitativem Research zu allen wichtigen Anlageklassen mit Schwerpunkt auf Aktien und Rohstoffen.

Scott Wolle hat einen BS-Abschluss (magna cum laude) in Finanzwissenschaften von der Virginia Tech.

Er hat einen MBA von der Fuqua School of Business der Duke University, wo er die Auszeichnung Fuqua Scholar erhielt, und ist zertifizierter Chartered Financial Analyst® (CFA®).

Job title: Chief Investment Officer, Multi-Asset Strategies
In group: 25 Years
Experience: 33 Years
Location: Atlanta
Team: Invesco Global Strategies - Global Asset Allocation

Verwaltete Produkte

Fonds

GPR Alternative
IVGPMAA
Invesco Commodity Allocation Fund

Auflegungsdatum : 21.06.2010

Transkript

GPR Aktien
Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Auflegungsdatum : 05.07.2022

Transkript

GPR Alternative
INBRAAE
Invesco Balanced-Risk Select Fund

Auflegungsdatum : 20.08.2014

Transkript

GPR Alternative
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Auflegungsdatum : 30.08.2023

Transkript

GPR Alternative
INBAAAC
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Auflegungsdatum : 01.09.2009

Transkript