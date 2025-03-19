Steve Smith
European Equities Fund Manager

Steve Smith

BSc (Honours) in Business Administration

Zur Person

Steve Smith ist Fondsmanager für das UK & European Equities Team und verwaltet einen in Luxemburg domizilierten Fonds mit nachhaltiger Zielsetzung sowie mehrere Portfolios in den Strategien Eurozone und Income Equities des Teams. 

Er begann seine Karriere bei Invesco im September 2015 als Analyst für das European Equities Team, nachdem er 2014 bereits ein sechsmonatiges Praktikum absolviert hatte. Er wurde Ende 2020 zum Fondsmanager ernannt.

Steve Smith hat einen BSc (Hons)-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der University of Bath, der einen akkreditierten Aufenthalt an der Copenhagen Business School beinhaltete.

Profil

Position: European Equities Fund Manager
Für Invesco tätig: 9 Jahre
Erfahrung 9 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: UK & European Equities Team

Verwaltete Produkte

Fonds

GPR Aktien
Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund

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GPR Aktien
Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund

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Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund

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Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund

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Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund

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Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund

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Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund

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Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund

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Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund

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Invesco Euro Equity Fund

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Invesco Euro Equity Fund

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Invesco Euro Equity Fund

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Invesco Euro Equity Fund

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Invesco Euro Equity Fund

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Invesco Euro Equity Fund

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Invesco Euro Equity Fund

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Invesco Euro Equity Fund

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Invesco Euro Equity Fund

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