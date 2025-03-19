Stuart Edwards

Stuart Edwards

Fund Manager

BSc (Hons), MSc

Zur Person

Stuart Edwards ist Fondsmanager für IFI Europe.

Er begann seine Investmentkarriere im Jahr 1997 als Volkswirt bei Standard & Poor’ s. Er kam 2003 zu Invesco und wechselte 2006 als Marktstratege in das Fixed Income Team. Seit 2010 ist er als Fondsmanager für eine Reihe von globalen Total-Return-Anleiheportfolios verantwortlich.

Stuart Edwards hat einen BSc (Honours)-Abschluss in Business Economics mit Computing von der University of Surrey sowie einen MSc in Finance vom Birkbeck College der University of London.

Profil

Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 21 Jahre
Erfahrung 26 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income

Managed Products

Fonds