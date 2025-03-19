GPR,Ausgewogen IGAQDGI
Invesco Global Income Fund
View Fund
Fund Manager
BSc (Hons), MSc
Stuart Edwards ist Fondsmanager für IFI Europe.
Er begann seine Investmentkarriere im Jahr 1997 als Volkswirt bei Standard & Poor’ s. Er kam 2003 zu Invesco und wechselte 2006 als Marktstratege in das Fixed Income Team. Seit 2010 ist er als Fondsmanager für eine Reihe von globalen Total-Return-Anleiheportfolios verantwortlich.
Stuart Edwards hat einen BSc (Honours)-Abschluss in Business Economics mit Computing von der University of Surrey sowie einen MSc in Finance vom Birkbeck College der University of London.
Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 21 Jahre
Erfahrung 26 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income
Bitte wählen Sie aus, zu welcher Anlegergruppe Sie gehören.